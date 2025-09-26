Серхіо Бускетс завершить кар’єру після сезону MLS-2025: легенда "Барселони" та збірної Іспанії йде з футболу

Іспанський півзахисник Серхіо Бускетс оголосив, що поставить крапку у професійній кар’єрі після завершення контракту з американським "Інтер Маямі" в кінці сезону MLS-2025. Про це футболіст повідомив у своєму Instagram, підкресливши, що його рішення зумовлене бажанням піти з великого футболу "на гідних умовах". Про це пише УНН.

Деталі

Бускетс відзначив, що останній відрізок кар’єри для нього стане своєрідним "фінальним актом", а виступи в плей-оф MLS подарують шанс здобути ще один трофей перед відходом. Він подякував уболівальникам та клубам, які формували його шлях: від "Барселони" до національної збірної та американського етапу в "Інтер Маямі".

Я відчуваю, що настав час попрощатися зі своєю кар’єрою професійного футболіста. Минуло майже 20 років насолоди цією неймовірною історією, про яку я завжди мріяла. Футбол подарував мені унікальні враження від чудових місць, з найкращими попутниками – повідомив Бускетс.

У своїй заяві футболіст назвав "Барселону" клубом життя, наголосивши на незабутніх роках на "Камп Ноу".

Також він відзначив досвід у MLS, який допоміг йому відкрити новий етап у кар’єрі та закріпити статус одного з найкращих опорних півзахисників сучасності.

Дякую всім моїм колегам, співробітникам і всім, з ким я розділив стільки прекрасних і незабутніх моментів. Найкраще, що я забираю, – це ви всі. Спасибі вболівальникам по всьому світу за любов і повагу. Це будуть мої останні місяці на полі. Я виходжу на пенсію дуже щасливий, гордий, реалізований і, перш за все, вдячний. Спасибі вам велике, до зустрічі… Кінець – це новий початок – написав футболіст у своєму Instagram.

Бускетс залишає футбол із вражаючим набором трофеїв:

9 титулів Ла Ліги з "Барселоною";

кілька перемог у Лізі чемпіонів УЄФА;

чемпіонство світу-2010 та перемогу на Євро-2012 у складі збірної Іспанії.

В особистому житті Бускетс тісно пов’язаний із футболом і родиною. Він є сином колишнього воротаря "Барселони" Карлеса Бускетса, який виступав за клуб у 1990-х. З 2014 року Серхіо перебуває у стосунках з іспанською журналісткою Оленою Галерою. Пара виховує двох синів: Енцо (2016) та Леві (2018).

