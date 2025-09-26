$41.490.08
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
Ексклюзив
06:40 • 13675 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
05:30 • 20773 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 24315 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 36863 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 34351 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об'єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67065 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42718 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 61935 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 60441 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
Серхіо Бускетс завершить кар’єру після сезону MLS-2025: легенда "Барселони" та збірної Іспанії йде з футболу

Київ • УНН

 • 662 перегляди

Серхіо Бускетс завершить професійну кар'єру після закінчення контракту з "Інтер Маямі" наприкінці сезону MLS-2025. Футболіст залишає спорт з численними трофеями, включаючи 9 титулів Ла Ліги та перемоги на Чемпіонаті світу-2010 і Євро-2012.

Серхіо Бускетс завершить кар’єру після сезону MLS-2025: легенда "Барселони" та збірної Іспанії йде з футболу

Іспанський півзахисник Серхіо Бускетс оголосив, що поставить крапку у професійній кар’єрі після завершення контракту з американським "Інтер Маямі" в кінці сезону MLS-2025. Про це футболіст повідомив у своєму Instagram, підкресливши, що його рішення зумовлене бажанням піти з великого футболу "на гідних умовах". Про це пише УНН.

Деталі

Бускетс відзначив, що останній відрізок кар’єри для нього стане своєрідним "фінальним актом", а виступи в плей-оф MLS подарують шанс здобути ще один трофей перед відходом. Він подякував уболівальникам та клубам, які формували його шлях: від "Барселони" до національної збірної та американського етапу в "Інтер Маямі".

Я відчуваю, що настав час попрощатися зі своєю кар’єрою професійного футболіста. Минуло майже 20 років насолоди цією неймовірною історією, про яку я завжди мріяла. Футбол подарував мені унікальні враження від чудових місць, з найкращими попутниками 

– повідомив Бускетс.

У своїй заяві футболіст назвав "Барселону" клубом життя, наголосивши на незабутніх роках на "Камп Ноу".

Також він відзначив досвід у MLS, який допоміг йому відкрити новий етап у кар’єрі та закріпити статус одного з найкращих опорних півзахисників сучасності.

Дякую всім моїм колегам, співробітникам і всім, з ким я розділив стільки прекрасних і незабутніх моментів. Найкраще, що я забираю, – це ви всі. Спасибі вболівальникам по всьому світу за любов і повагу. Це будуть мої останні місяці на полі. Я виходжу на пенсію дуже щасливий, гордий, реалізований і, перш за все, вдячний. Спасибі вам велике, до зустрічі… Кінець – це новий початок

– написав футболіст у своєму Instagram.

Бускетс залишає футбол із вражаючим набором трофеїв:

  • 9 титулів Ла Ліги з "Барселоною";
    • кілька перемог у Лізі чемпіонів УЄФА;
      • чемпіонство світу-2010 та перемогу на Євро-2012 у складі збірної Іспанії.

        В особистому житті Бускетс тісно пов’язаний із футболом і родиною. Він є сином колишнього воротаря "Барселони" Карлеса Бускетса, який виступав за клуб у 1990-х. З 2014 року Серхіо перебуває у стосунках з іспанською журналісткою Оленою Галерою. Пара виховує двох синів: Енцо (2016) та Леві (2018).

