Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
10:41 • 12820 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об'єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
10:24 • 39905 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 30148 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 55876 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 55892 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 74245 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 55392 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47134 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 42883 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
УЄФА готується до відсторонення Ізраїлю з європейських футбольних змагань через конфлікт у Газі

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

Більшість членів УЄФА підтримують заборону Ізраїлю брати участь у європейських футбольних турнірах наступного тижня. Рішення розглядається на тлі протестів та висновку Комісії ООН про геноцид у Газі.

УЄФА готується до відсторонення Ізраїлю з європейських футбольних змагань через конфлікт у Газі

Члени УЄФА більшістю голосів підтримують заборону Ізраїлю брати участь у європейських футбольних турнірах наступного тижня. Рішення розглядається на тлі протестів та висновку Комісії ООН про геноцид у Газі, а група радників ООН закликала ФІФА та УЄФА відсторонити ізраїльську збірну від міжнародних змагань як "необхідну відповідь на порушення прав людини". Про це йдеться у матеріалі The Times, пише УНН.

Деталі

За даними The Times, більшість членів виконавчого комітету УЄФА готові підтримати дискваліфікацію, порівнюючи її з відстороненням росії від європейських змагань після вторгнення в Україну у 2022 році. 

Ні ми, ні інші організації не можемо залишатися байдужими до гуманітарних страждань та непропорційних нападів, яким протягом тривалого часу піддається цивільне населення в Газі

– заявила президентка норвезької федерації Лізе Клавенесс. 

Зазначається, що відсторонення Ізраїлю з УЄФА автоматично ускладнить його кваліфікацію на Чемпіонат світу 2026 року, що відбудеться у США, Мексиці та Канаді. Попри тиск із боку Вашингтона та Катара, спортивні організації в Європі та ООН закликають до дій, аби "спортивні платформи не використовувалися для нормалізації несправедливості".

Наразі ізраїльські клуби вже стикаються з протестами на матчах, а футбольна спільнота Європи обговорює, як реагувати на держави, що здійснюють масові порушення прав людини, без дискримінації окремих гравців через їхнє походження чи національність.

Нагадаємо

Цього тижня видання Israel Hayom повідомляло, що попри заклики до відсторонення через воєнні дії, Ізраїль зберіг членство в УЄФА завдяки активному втручанню США та низки впливових футбольних структур. 

Степан Гафтко

СпортНовини Світу
УЄФА
Ізраїль
The Times
Мексика
Організація Об'єднаних Націй
Канада
Париж
Катар
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Україна