УЄФА готується до відсторонення Ізраїлю з європейських футбольних змагань через конфлікт у Газі

Члени УЄФА більшістю голосів підтримують заборону Ізраїлю брати участь у європейських футбольних турнірах наступного тижня. Рішення розглядається на тлі протестів та висновку Комісії ООН про геноцид у Газі, а група радників ООН закликала ФІФА та УЄФА відсторонити ізраїльську збірну від міжнародних змагань як "необхідну відповідь на порушення прав людини". Про це йдеться у матеріалі The Times, пише УНН.

За даними The Times, більшість членів виконавчого комітету УЄФА готові підтримати дискваліфікацію, порівнюючи її з відстороненням росії від європейських змагань після вторгнення в Україну у 2022 році.

Ні ми, ні інші організації не можемо залишатися байдужими до гуманітарних страждань та непропорційних нападів, яким протягом тривалого часу піддається цивільне населення в Газі