УЄФА готується до відсторонення Ізраїлю з європейських футбольних змагань через конфлікт у Газі
Київ • УНН
Члени УЄФА більшістю голосів підтримують заборону Ізраїлю брати участь у європейських футбольних турнірах наступного тижня. Рішення розглядається на тлі протестів та висновку Комісії ООН про геноцид у Газі, а група радників ООН закликала ФІФА та УЄФА відсторонити ізраїльську збірну від міжнародних змагань як "необхідну відповідь на порушення прав людини". Про це йдеться у матеріалі The Times, пише УНН.
Деталі
За даними The Times, більшість членів виконавчого комітету УЄФА готові підтримати дискваліфікацію, порівнюючи її з відстороненням росії від європейських змагань після вторгнення в Україну у 2022 році.
Ні ми, ні інші організації не можемо залишатися байдужими до гуманітарних страждань та непропорційних нападів, яким протягом тривалого часу піддається цивільне населення в Газі
Зазначається, що відсторонення Ізраїлю з УЄФА автоматично ускладнить його кваліфікацію на Чемпіонат світу 2026 року, що відбудеться у США, Мексиці та Канаді. Попри тиск із боку Вашингтона та Катара, спортивні організації в Європі та ООН закликають до дій, аби "спортивні платформи не використовувалися для нормалізації несправедливості".
Наразі ізраїльські клуби вже стикаються з протестами на матчах, а футбольна спільнота Європи обговорює, як реагувати на держави, що здійснюють масові порушення прав людини, без дискримінації окремих гравців через їхнє походження чи національність.
Нагадаємо
Цього тижня видання Israel Hayom повідомляло, що попри заклики до відсторонення через воєнні дії, Ізраїль зберіг членство в УЄФА завдяки активному втручанню США та низки впливових футбольних структур.