Ізраїльські команди не виключать із футбольних змагань - УЄФА
Київ • УНН
Ізраїль збереже членство в УЄФА завдяки втручанню США та футбольних структур. Питання виключення знято з порядку денного, що дозволить клубу "Маккабі Тель-Авів" зіграти в Лізі Європи.
Попри заклики до відсторонення через воєнні дії, Ізраїль зберіг членство в УЄФА завдяки активному втручанню США та низки впливових футбольних структур. Питання виключення наразі зняте з порядку денного. Про це повідомляє видання Israel Hayom, пише УНН.
Деталі
Після кількох тижнів напруженості та дискусій навколо можливого виключення Ізраїлю з Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА), рішення ухвалене на користь ізраїльської сторони. Катар активно просував ідею усунення Ізраїлю з європейських турнірів, однак дипломатичний тиск Вашингтона і позиція низки футбольних асоціацій дозволили уникнути санкцій.
Таким чином, клуб "Маккабі Тель-Авів" зможе зіграти свій дебютний матч у Лізі Європи проти грецького ПАОКа, як було заплановано. Представники УЄФА підтвердили, що питання виключення Ізраїлю "наразі не стоїть на порядку денному".
Водночас у вівторок кілька молодших радників Комітету ООН з прав людини публічно закликали до усунення Ізраїлю від участі у футбольних змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА. Проте їхня позиція має суто дорадчий характер, адже орган не має офіційних повноважень у сфері спорту, а заяви не відображають позиції ООН.
Ключовим завданням ізраїльського футболу залишається участь у березневому жеребкуванні Ліги націй. Однак, як зазначають аналітики, перспективи залежать від політичної ситуації: якщо війна триватиме, питання виключення може повернутися в будь-який момент.
Ізраїль тимчасово зберіг своє місце в європейському футболі, проте "битва за участь у міжнародних турнірах далека від завершення".
Доповнення
Київському "Динамо", не дивлячись на мінімальну перемогу проти ізраїльського "Маккабі" - 1:0, не вдалося пробитися до групового етапу Ліги Європи, а у підсумку динамівці продовжать в основному етапі Ліги конференцій. За умови, якщо б команду з Ізраїля виключили із змагань, кияни мали б шанс продовжити виступи у Лізі Європи – турнірі на порядок вищому ніж Ліга конференцій.