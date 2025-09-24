$41.380.00
48.800.07
ukenru
11:04 • 2988 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
10:07 • 4306 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 13849 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 12572 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 14780 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 13523 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 26095 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 44277 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 35594 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 32939 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ізраїльські команди не виключать із футбольних змагань - УЄФА

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Ізраїль збереже членство в УЄФА завдяки втручанню США та футбольних структур. Питання виключення знято з порядку денного, що дозволить клубу "Маккабі Тель-Авів" зіграти в Лізі Європи.

Ізраїльські команди не виключать із футбольних змагань - УЄФА

Попри заклики до відсторонення через воєнні дії, Ізраїль зберіг членство в УЄФА завдяки активному втручанню США та низки впливових футбольних структур. Питання виключення наразі зняте з порядку денного. Про це повідомляє видання Israel Hayom, пише УНН.

Деталі

Після кількох тижнів напруженості та дискусій навколо можливого виключення Ізраїлю з Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА), рішення ухвалене на користь ізраїльської сторони. Катар активно просував ідею усунення Ізраїлю з європейських турнірів, однак дипломатичний тиск Вашингтона і позиція низки футбольних асоціацій дозволили уникнути санкцій.

Таким чином, клуб "Маккабі Тель-Авів" зможе зіграти свій дебютний матч у Лізі Європи проти грецького ПАОКа, як було заплановано. Представники УЄФА підтвердили, що питання виключення Ізраїлю "наразі не стоїть на порядку денному".

Водночас у вівторок кілька молодших радників Комітету ООН з прав людини публічно закликали до усунення Ізраїлю від участі у футбольних змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА. Проте їхня позиція має суто дорадчий характер, адже орган не має офіційних повноважень у сфері спорту, а заяви не відображають позиції ООН.

Ключовим завданням ізраїльського футболу залишається участь у березневому жеребкуванні Ліги націй. Однак, як зазначають аналітики, перспективи залежать від політичної ситуації: якщо війна триватиме, питання виключення може повернутися в будь-який момент.

Ізраїль тимчасово зберіг своє місце в європейському футболі, проте "битва за участь у міжнародних турнірах далека від завершення".

Доповнення

Київському "Динамо", не дивлячись на мінімальну перемогу проти ізраїльського "Маккабі" - 1:0, не вдалося пробитися до групового етапу Ліги Європи, а у підсумку динамівці продовжать в основному етапі Ліги конференцій. За умови, якщо б команду з Ізраїля виключили із змагань, кияни мали б шанс продовжити виступи у Лізі Європи – турнірі на порядок вищому ніж Ліга конференцій.

Степан Гафтко

Спорт
УЄФА
Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
Вашингтон
Катар
Сполучені Штати Америки