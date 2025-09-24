$41.380.00
Израильские команды не будут исключены из футбольных соревнований - УЕФА

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Израиль сохранит членство в УЕФА благодаря вмешательству США и футбольных структур. Вопрос исключения снят с повестки дня, что позволит клубу «Маккаби Тель-Авив» сыграть в Лиге Европы.

Израильские команды не будут исключены из футбольных соревнований - УЕФА

Несмотря на призывы к отстранению из-за военных действий, Израиль сохранил членство в УЕФА благодаря активному вмешательству США и ряда влиятельных футбольных структур. Вопрос исключения сейчас снят с повестки дня. Об этом сообщает издание Israel Hayom, пишет УНН.

Подробности

После нескольких недель напряженности и дискуссий вокруг возможного исключения Израиля из Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), решение принято в пользу израильской стороны. Катар активно продвигал идею отстранения Израиля от европейских турниров, однако дипломатическое давление Вашингтона и позиция ряда футбольных ассоциаций позволили избежать санкций.

Таким образом, клуб "Маккаби Тель-Авив" сможет сыграть свой дебютный матч в Лиге Европы против греческого ПАОКа, как было запланировано. Представители УЕФА подтвердили, что вопрос исключения Израиля "пока не стоит на повестке дня".

В то же время во вторник несколько младших советников Комитета ООН по правам человека публично призвали к отстранению Израиля от участия в футбольных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. Однако их позиция носит сугубо совещательный характер, ведь орган не имеет официальных полномочий в сфере спорта, а заявления не отражают позиции ООН.

Ключевой задачей израильского футбола остается участие в мартовской жеребьевке Лиги наций. Однако, как отмечают аналитики, перспективы зависят от политической ситуации: если война будет продолжаться, вопрос исключения может вернуться в любой момент.

Израиль временно сохранил свое место в европейском футболе, однако "битва за участие в международных турнирах далека от завершения".

Дополнение

Киевскому "Динамо", несмотря на минимальную победу против израильского "Маккаби" - 1:0, не удалось пробиться в групповой этап Лиги Европы, а в итоге динамовцы продолжат в основном этапе Лиги конференций. При условии, если бы команду из Израиля исключили из соревнований, киевляне имели бы шанс продолжить выступления в Лиге Европы – турнире на порядок выше, чем Лига конференций.

Степан Гафтко

