Израильские команды не будут исключены из футбольных соревнований - УЕФА
Киев • УНН
Несмотря на призывы к отстранению из-за военных действий, Израиль сохранил членство в УЕФА благодаря активному вмешательству США и ряда влиятельных футбольных структур. Вопрос исключения сейчас снят с повестки дня. Об этом сообщает издание Israel Hayom, пишет УНН.
Подробности
После нескольких недель напряженности и дискуссий вокруг возможного исключения Израиля из Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), решение принято в пользу израильской стороны. Катар активно продвигал идею отстранения Израиля от европейских турниров, однако дипломатическое давление Вашингтона и позиция ряда футбольных ассоциаций позволили избежать санкций.
Таким образом, клуб "Маккаби Тель-Авив" сможет сыграть свой дебютный матч в Лиге Европы против греческого ПАОКа, как было запланировано. Представители УЕФА подтвердили, что вопрос исключения Израиля "пока не стоит на повестке дня".
В то же время во вторник несколько младших советников Комитета ООН по правам человека публично призвали к отстранению Израиля от участия в футбольных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА. Однако их позиция носит сугубо совещательный характер, ведь орган не имеет официальных полномочий в сфере спорта, а заявления не отражают позиции ООН.
Ключевой задачей израильского футбола остается участие в мартовской жеребьевке Лиги наций. Однако, как отмечают аналитики, перспективы зависят от политической ситуации: если война будет продолжаться, вопрос исключения может вернуться в любой момент.
Израиль временно сохранил свое место в европейском футболе, однако "битва за участие в международных турнирах далека от завершения".
Дополнение
Киевскому "Динамо", несмотря на минимальную победу против израильского "Маккаби" - 1:0, не удалось пробиться в групповой этап Лиги Европы, а в итоге динамовцы продолжат в основном этапе Лиги конференций. При условии, если бы команду из Израиля исключили из соревнований, киевляне имели бы шанс продолжить выступления в Лиге Европы – турнире на порядок выше, чем Лига конференций.