«Шахтер» и «Динамо» узнали соперников в Лиге конференций: с кем сыграют украинские клубы

$41.260.06
48.130.25
ukenru
12:28 • 4248 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 6988 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
08:48 • 12914 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 30016 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 28642 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 43736 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 66327 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 62342 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 146053 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 71893 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
5м/с
24%
751мм
Популярные новости
Атлантическое течение на грани остановки: ученые предупреждают о климатической катастрофе29 августа, 04:11 • 26495 просмотра
Европейские лидеры обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между Украиной и Россией29 августа, 04:31 • 21617 просмотра
Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области: детали очередного военного преступления россиянPhoto10:34 • 5106 просмотра
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе10:52 • 6684 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34 • 9042 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 2200 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 2584 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 4248 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17 • 6988 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 43736 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Урсула фон дер Ляйен
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Государственная граница Украины
Турция
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 1050 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 140250 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 170008 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 171897 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 160526 просмотра
Актуальное
Ми-8
Facebook
Таймс
Старлинк
Фокс Ньюс

«Шахтер» и «Динамо» узнали соперников в Лиге конференций: с кем сыграют украинские клубы

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» получили своих соперников в групповом этапе Лиги конференций сезона 2025/2026. Матчи группового этапа начнутся 2 октября 2025 года.

«Шахтер» и «Динамо» узнали соперников в Лиге конференций: с кем сыграют украинские клубы

В Монако состоялась жеребьевка, по результатам которой донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" узнали своих соперников в групповом розыгрыше Лиги конференций сезона 2025/2026, передает УНН.

"Шахтер"

Донецкий "Шахтер", который вчера в овертайме одолел швейцарский "Серветт" со счетом 2:1, пробился в групповой этап Лиги конференций.

"Горняки" при жеребьевке попали в первую корзину, что давало донецкой команде получить более слабых соперников.

По результатам жеребьевки, "Шахтер" сыграет против:

  • дома против польской "Легии";
    • в гостях против ирландского "Шемрок Роверс";
      • дома против хорватской "Риеки";
        • в гостях против шотландского "Абердина";
          • дома против исландского "Брейдаблика";
            • в гостях против мальтийского "Хамрун Спартанс".

              "Динамо"

              Киевское "Динамо", которое вчера минимально победило израильский "Маккаби", не смогло пробиться в групповой этап Лиги Европы, а потому продолжит выступления в Лиге конференций.

              «Динамо» сыграет в основном раунде Лиги конференций, а «Полесье» завершило нынешнюю борьбу на международной арене29.08.2025, 00:38 • 2400 просмотров

              Соперниками "Динамо" стали:

              • английский “Кристал Пэлас” (дома);
                • итальянская “Фиорентина” (в гостях);
                  • боснийский “Зриньски” (дома);
                    • кипрская “Омония” (в гостях);
                      • армянский “Ноа” (дома);
                        • турецкий “Самсунспор” (в гостях).

                          Дополнение

                          В сезоне 2025/26 пройдет пятый розыгрыш Лиги конференций УЕФА. Турнир проводится по новому формату, который был введен сезоном ранее. 

                          Матчи группового этапа начнутся 2 октября 2025 и завершатся 18 декабря:

                          • тур 1: 2 октября 2025 года;
                            • тур 2: 23 октября 2025 года;
                              • тур 3: 6 ноября 2025 года;
                                • тур 4: 27 ноября 2025 года;
                                  • тур 5: 11 декабря 2025 года;
                                    • тур 6: 18 декабря 2025 года.

                                      Стыковые матчи пройдут 19 и 26 февраля 2026 года. 1/8 финала: 12 и 19 марта 2026 года; четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026 года, полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026 года, а финал пройдет 27 мая в немецком Лейпциге.

                                      Павел Башинский

                                      Спорт
                                      Награды УЕФА в области массового туризма