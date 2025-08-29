«Шахтер» и «Динамо» узнали соперников в Лиге конференций: с кем сыграют украинские клубы
Киев • УНН
Донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» получили своих соперников в групповом этапе Лиги конференций сезона 2025/2026. Матчи группового этапа начнутся 2 октября 2025 года.
В Монако состоялась жеребьевка, по результатам которой донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" узнали своих соперников в групповом розыгрыше Лиги конференций сезона 2025/2026, передает УНН.
"Шахтер"
Донецкий "Шахтер", который вчера в овертайме одолел швейцарский "Серветт" со счетом 2:1, пробился в групповой этап Лиги конференций.
"Горняки" при жеребьевке попали в первую корзину, что давало донецкой команде получить более слабых соперников.
По результатам жеребьевки, "Шахтер" сыграет против:
- дома против польской "Легии";
- в гостях против ирландского "Шемрок Роверс";
- дома против хорватской "Риеки";
- в гостях против шотландского "Абердина";
- дома против исландского "Брейдаблика";
- в гостях против мальтийского "Хамрун Спартанс".
"Динамо"
Киевское "Динамо", которое вчера минимально победило израильский "Маккаби", не смогло пробиться в групповой этап Лиги Европы, а потому продолжит выступления в Лиге конференций.
«Динамо» сыграет в основном раунде Лиги конференций, а «Полесье» завершило нынешнюю борьбу на международной арене29.08.2025, 00:38 • 2400 просмотров
Соперниками "Динамо" стали:
- английский “Кристал Пэлас” (дома);
- итальянская “Фиорентина”
(в гостях);
- боснийский “Зриньски”
(дома);
- кипрская “Омония” (в
гостях);
- армянский “Ноа”
(дома);
- турецкий “Самсунспор”
(в гостях).
Дополнение
В сезоне 2025/26 пройдет пятый розыгрыш Лиги конференций УЕФА. Турнир проводится по новому формату, который был введен сезоном ранее.
Матчи группового этапа начнутся 2 октября 2025 и завершатся 18 декабря:
- тур 1: 2 октября 2025
года;
- тур 2: 23 октября 2025
года;
- тур 3: 6 ноября 2025
года;
- тур 4: 27 ноября
2025 года;
- тур 5: 11 декабря 2025
года;
- тур 6: 18 декабря 2025
года.
Стыковые матчи пройдут 19 и 26 февраля 2026 года. 1/8 финала: 12 и 19 марта 2026 года; четвертьфиналы: 9 и 16 апреля 2026 года, полуфиналы: 30 апреля и 7 мая 2026 года, а финал пройдет 27 мая в немецком Лейпциге.