«Динамо» сыграет в основном раунде Лиги конференций, а «Полесье» завершило нынешнюю борьбу на международной арене

$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
15:40 • 17375 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 31754 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 100628 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 54366 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 67652 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 107416 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
28 августа, 06:36 • 120922 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух "Кинжалов"
28 августа, 04:08 • 104182 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 116738 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 84199 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
74%
752мм
Популярные новости
В Киеве из-под завалов извлекли еще одну жертву атаки рф: погибших уже 18Photo28 августа, 11:55 • 21946 просмотра
Плетенчук: россияне нанесли удар по кораблю ВМС Украины, есть погибший28 августа, 12:11 • 11085 просмотра
В Киеве приостановили работу фуникулера: проводятся мероприятия с участием полиции28 августа, 13:09 • 5762 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 52465 просмотра
Удар рф по Киеву 28 августа: полиция показала первые кадры после атакиVideo16:19 • 6760 просмотра
публикации
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
15:40 • 17365 просмотра
Топ-6 причесок для школьниц: от классических кос до «пузырьковых» хвостовVideo28 августа, 14:30 • 52536 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года28 августа, 13:37 • 100606 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 192626 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 195049 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Гутерриш
Реджеп Тайип Эрдоган
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьков
Сумы
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 124367 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 154663 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 156384 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 147163 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 177779 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Хранитель
Беспилотный летательный аппарат
Ракетный комплекс "Панцирь"
Ракетная система С-300

«Динамо» сыграет в основном раунде Лиги конференций, а «Полесье» завершило нынешнюю борьбу на международной арене

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Киевское «Динамо» не смогло пройти в групповой этап Лиги Европы, уступив «Маккаби» из Тель-Авива по сумме двух матчей, и продолжит выступления в Лиге конференций. Житомирское «Полесье» выбыло из Лиги конференций, проиграв «Фиорентине» с общим счетом 2:6.

«Динамо» сыграет в основном раунде Лиги конференций, а «Полесье» завершило нынешнюю борьбу на международной арене

Киевскому "Динамо", несмотря на минимальную победу над "Маккаби" - 1:0, не удалось пробиться в групповой этап Лиги Европы, а в итоге динамовцы продолжат в основном этапе Лиги конференций. Житомирское "Полесье", потерпевшее досадное поражение от "Фиорентины", прощается с еврокубками, передает УНН.

Детали

"Фиорентина" - "Полесье"

Житомирское "Полесье" посетило в гости к итальянской "Фиорентине" в рамках ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Из-за ремонтных работ на домашнем стадионе "Фиорентины" "Артемио Франки", поединок состоялся на арене команды "Сассуоло" "Мапеи" в итальянском городе Реджо-Эмилия. Первый матч житомиряне проиграли - 3:0, а потому подопечным Ротаня нужно было забивать минимум 3 гола, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей.

Поединок начался довольно удачно для житомирской команды - Богдан Михайличенко выбивал мяч вперед, после неудачной обработки мяча со стороны "фиалок", Александр Назаренко отправил мяч в пустые ворота - 1:0.

На 14-й минуте "Полесье" удвоило преимущество - Толедо Коста классно обработал мяч пяткой, прокинул вперед, подал в штрафную, где защитникам удалось выбить мяч, который "лег" точно на ногу Александру Андриевскому, который шедевральным ударом из-за пределов штрафной площади сделал счет 2:0.

Несмотря на потуги "волков" во втором тайме, "Фиорентине" все-таки удалось сократить отставание - на 78-й минуте Робин Госенс подал в штрафную, где никем не прикрытый Додо, пробил мимо Кудрика - 1:2 и 4:2 по сумме двух матчей.

Уже на 86-й минуте благодаря голу Лука Раньери "Фиорентина" сравняла, а еще через 3 минуты Эдин Джеко вывел свою команду вперед.

В результате - 6:2 в пользу "Фиорентины", которая шагает дальше в групповой этап Лиги конференций, а "Полесье", к сожалению, несмотря на отличную игру, прощается с еврокубками.

Житомирское «Полесье» разгромно проигрывает «Фиорентине» в плей-офф квалификации Лиги конференций21.08.25, 23:55 • 3294 просмотра

"Динамо" - "Маккаби"

Киевское "Динамо" же играло в квалификации Лиги Европы. В польском Люблине на стадионе "Арена Люблин" состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, где киевляне противостояли израильскому "Маккаби" из Тель-Авива. Первый поединок, состоявшийся неделю назад в сербском городе Бачка-Топола, завершился победой израильтян – 3:1.

Динамовцы, имея дефицит в два гола, с первых минут завладели мячом, и уже на 5-й минуте вышли вперед. После розыгрыша углового на правом фланге Пихаленок выполнил классный навес на линию вратарской, где защитники оставили в одиночестве Герреро, и Эдуардо головой переправил мяч в ворота – 1:0.

В итоге первый тайм прошел под аккомпанемент "Динамо", однако забить хотя бы еще один гол так и не удалось.

Второй тайм не изменил картины игры - обе команды старались атаковать, однако ближе к голу были именно футболисты "Маккаби", однако "бело-синим" откровенно везло.

В последние минуты динамовцы прижали соперника к его воротам, было несколько подач в штрафную площадь "Маккаби", но счет больше не менялся. В итоге, минимальная победа "Динамо" – 1:0, которой, к сожалению, недостаточно для общего успеха. Поэтому свой еврокубковый сезон динамовцы продолжат в основном этапе Лиги конференций.

Лига Европы: «Динамо» на чужом поле уступает израильскому «Маккаби»21.08.25, 22:41 • 4309 просмотров

Павел Башинский

Спорт
Лига Европы УЕФА
Люблин
Киев