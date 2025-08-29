«Динамо» сыграет в основном раунде Лиги конференций, а «Полесье» завершило нынешнюю борьбу на международной арене

Киевскому "Динамо", несмотря на минимальную победу над "Маккаби" - 1:0, не удалось пробиться в групповой этап Лиги Европы, а в итоге динамовцы продолжат в основном этапе Лиги конференций. Житомирское "Полесье", потерпевшее досадное поражение от "Фиорентины", прощается с еврокубками, передает УНН.

Детали

"Фиорентина" - "Полесье"

Житомирское "Полесье" посетило в гости к итальянской "Фиорентине" в рамках ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Из-за ремонтных работ на домашнем стадионе "Фиорентины" "Артемио Франки", поединок состоялся на арене команды "Сассуоло" "Мапеи" в итальянском городе Реджо-Эмилия. Первый матч житомиряне проиграли - 3:0, а потому подопечным Ротаня нужно было забивать минимум 3 гола, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей.

Поединок начался довольно удачно для житомирской команды - Богдан Михайличенко выбивал мяч вперед, после неудачной обработки мяча со стороны "фиалок", Александр Назаренко отправил мяч в пустые ворота - 1:0.

На 14-й минуте "Полесье" удвоило преимущество - Толедо Коста классно обработал мяч пяткой, прокинул вперед, подал в штрафную, где защитникам удалось выбить мяч, который "лег" точно на ногу Александру Андриевскому, который шедевральным ударом из-за пределов штрафной площади сделал счет 2:0.

Несмотря на потуги "волков" во втором тайме, "Фиорентине" все-таки удалось сократить отставание - на 78-й минуте Робин Госенс подал в штрафную, где никем не прикрытый Додо, пробил мимо Кудрика - 1:2 и 4:2 по сумме двух матчей.

Уже на 86-й минуте благодаря голу Лука Раньери "Фиорентина" сравняла, а еще через 3 минуты Эдин Джеко вывел свою команду вперед.

В результате - 6:2 в пользу "Фиорентины", которая шагает дальше в групповой этап Лиги конференций, а "Полесье", к сожалению, несмотря на отличную игру, прощается с еврокубками.

Житомирское «Полесье» разгромно проигрывает «Фиорентине» в плей-офф квалификации Лиги конференций

"Динамо" - "Маккаби"

Киевское "Динамо" же играло в квалификации Лиги Европы. В польском Люблине на стадионе "Арена Люблин" состоялся ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, где киевляне противостояли израильскому "Маккаби" из Тель-Авива. Первый поединок, состоявшийся неделю назад в сербском городе Бачка-Топола, завершился победой израильтян – 3:1.

Динамовцы, имея дефицит в два гола, с первых минут завладели мячом, и уже на 5-й минуте вышли вперед. После розыгрыша углового на правом фланге Пихаленок выполнил классный навес на линию вратарской, где защитники оставили в одиночестве Герреро, и Эдуардо головой переправил мяч в ворота – 1:0.

В итоге первый тайм прошел под аккомпанемент "Динамо", однако забить хотя бы еще один гол так и не удалось.

Второй тайм не изменил картины игры - обе команды старались атаковать, однако ближе к голу были именно футболисты "Маккаби", однако "бело-синим" откровенно везло.

В последние минуты динамовцы прижали соперника к его воротам, было несколько подач в штрафную площадь "Маккаби", но счет больше не менялся. В итоге, минимальная победа "Динамо" – 1:0, которой, к сожалению, недостаточно для общего успеха. Поэтому свой еврокубковый сезон динамовцы продолжат в основном этапе Лиги конференций.

Лига Европы: «Динамо» на чужом поле уступает израильскому «Маккаби»