Житомирское «Полесье» разгромно проигрывает «Фиорентине» в плей-офф квалификации Лиги конференций

Житомирское «Полесье» потерпело поражение 0:3 от итальянской «Фиорентины» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Весь второй тайм флорентийцы провели в меньшинстве.
Житомирское «Полесье» с разгромного поражения начало борьбу за выход в групповой раунд футбольной Лиги конференций. В первом, номинально домашнем матче плей-офф квалификации, который проходил в словацком Пряшеве, украинский клуб уступил итальянской «Фиорентине».
Намного более именитые «гости» начали давить на ворота Олега Кудрика с первых минут, и одна из атак завершилась автоголом голкипера «Полесья» — 0:1.
Еще до перерыва «фиалки» смогли удвоить преимущество благодаря голу Госенса — 0:2.
Впрочем, под занавес первого тайма подопечные Руслана Ротаня получили неожиданный подарок от соперника — во время борьбы за мяч в центре поля Кин с разворота ударил локтем Эдуарда Сарапия в плечо, за что получил прямую красную карточку.
Но, даже играя в меньшинстве, итальянцы были сильнее и во второй половине игры. На 69-й минуте Гудмундссон установил окончательный счет матча — 0:3.
Добавим, что повторный матч между «Полесьем» и «Фиорентиной» состоится 28 августа в итальянском Реджо-Эмилия.
Донецкий «Шахтер» с ничьей начал борьбу за выход в групповой раунд футбольной Лиги конференций. В первом, номинально домашнем матче плей-офф квалификации, который проходил в польском Кракове, вице-чемпионы Украины не смогли переиграть швейцарский «Серветт».
