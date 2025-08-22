$41.380.02
21 августа, 14:24
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
21 августа, 12:55
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
21 августа, 12:13
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
21 августа, 10:22
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Житомирское «Полесье» разгромно проигрывает «Фиорентине» в плей-офф квалификации Лиги конференций

Киев

 6 просмотра

Житомирское «Полесье» потерпело поражение 0:3 от итальянской «Фиорентины» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Весь второй тайм флорентийцы провели в меньшинстве.

Житомирское «Полесье» разгромно проигрывает «Фиорентине» в плей-офф квалификации Лиги конференций

Житомирское «Полесье» с разгромного поражения начало борьбу за выход в групповой раунд футбольной Лиги конференций. В первом, номинально домашнем матче плей-офф квалификации, который проходил в словацком Пряшеве, украинский клуб уступил итальянской «Фиорентине».

Детали

Намного более именитые «гости» начали давить на ворота Олега Кудрика с первых минут, и одна из атак завершилась автоголом голкипера «Полесья» — 0:1.

Еще до перерыва «фиалки» смогли удвоить преимущество благодаря голу Госенса — 0:2.

Впрочем, под занавес первого тайма подопечные Руслана Ротаня получили неожиданный подарок от соперника — во время борьбы за мяч в центре поля Кин с разворота ударил локтем Эдуарда Сарапия в плечо, за что получил прямую красную карточку.

Но, даже играя в меньшинстве, итальянцы были сильнее и во второй половине игры. На 69-й минуте Гудмундссон установил окончательный счет матча — 0:3.

Добавим, что повторный матч между «Полесьем» и «Фиорентиной» состоится 28 августа в итальянском Реджо-Эмилия.

Напомним

Донецкий «Шахтер» с ничьей начал борьбу за выход в групповой раунд футбольной Лиги конференций. В первом, номинально домашнем матче плей-офф квалификации, который проходил в польском Кракове, вице-чемпионы Украины не смогли переиграть швейцарский «Серветт».

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Футбол
Италия
Украина