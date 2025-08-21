Лига Европы: «Динамо» на чужом поле уступает израильскому «Маккаби»

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы киевское "Динамо" на стадионе "ТСЦ Арена" в сербском Бачка-Топола уступило израильскому "Маккаби" (Тель-Авив) - 3:1, передает УНН.

Детали

Поединок, который должен был начаться в 21:00 на стадионе "ТСЦ Арена" в Сербии, стартовал на 15 минут позже из-за ливня.

Матч начался с атак "Маккаби", и уже на 8 минуте Руслан Нещерет спас свою команду: после обрезки Белич отдал хороший пас на Переца, и вратарь "Динамо" спас свою команду.

Однако уже через 4 минуты "Динамо" пропустило: Ехезкель пасом в разрез вывел Переца фактически один на один с Нещеретом, и форвард из левого угла вратарской пробил мимо Нещерета – 1:0.

В дальнейшем игра, которую сопровождал сильный ливень, проходила под диктовку игроков "Маккаби". В частности, Ошер Давида классно пробил с левой ноги, однако мяч попал в штангу, что спасло команду Шовковского.

К 30 минуте киевляне несколько выровняли игру, и в итоге смогли забить: Ванат отдал пас в штрафную площадку, где Волошин принял мяч и вторым касанием транзитом от штанги направил в сетку – 1:1.

Уже в дебюте второго тайма "Динамо" надломило удаление левого защитника Константина Вивчаренко. В игровом эпизоде Вивчаренко пошел в подкат и выбил мяч из-под ног у Ехезкеля, но арбитр после просмотра повтора посчитал, что защитник совершил техническое действие в слишком грубой манере, и удалил его с поля.

Уже в меньшинстве "Динамо" пропустило два гола: сначала на 58-й минуте Давида пасом с правого фланга нашел в штрафной площадке Белича, тот прострелил на дальнюю штангу, куда набежал и беспрепятственно пробил по пустым воротам Ехезкель – 2:1.

На 69-й минуте капитан "Маккаби" Перец принял передачу в центре штрафной площадки, убрал Попова и следующим касанием пробил мимо вратаря – 3:1.

В итоге, "Динамо" терпит выездное поражение, и теперь через неделю в Люблине должно совершить камбэк, чтобы выйти в основной этап Лиги Европы, или же продолжит выступления в Лиге конференций.

Напомним

Донецкий "Шахтер" с ничьей начал борьбу за выход в групповой раунд футбольной Лиги конференций. В первом, номинально домашнем матче плей-офф квалификации, который проходил в польском Кракове, вице-чемпионы Украины не смогли переиграть швейцарский "Серветт".

Киевское "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов после второго поражения от кипрского "Пафоса"