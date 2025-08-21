Ліга Європи: “Динамо” на чужому полі поступається ізраїльському “Маккабі”

У першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи київське "Динамо" на стадіоні "ТСЦ Арена" у сербському Бачка-Топола поступилося ізраїльському "Маккабі" (Тель-Авів) - 3:1, передає УНН.

Деталі

Поєдинок, який мав розпочатися о 21:00 на стадіоні "ТСЦ Арена" у Сербії, стартував на 15 хвилин пізніше через зливу.

Матч розпочався з атак "Маккабі", і вже на 8 хвилині Руслан Нещерет врятував свою команду: після обрізки Белич віддав хороший пас на Переца, і воротар "Динамо" врятував свою команду.

Однак вже за 4 хвилини "Динамо" пропустило: Єгезкель пасом у розріз вивів Переца фактично віч-на-віч із Нещеретом, і форвард із лівого кута воротарського пробив повз Нещерета – 1:0.

Надалі гра, яку супроводжувала шалена злива, проходила під диктовку гравців "Маккабі". Зокрема, Ошер Давіда класно пробив з лівої ноги, однак м’яч влучив у штангу, що врятувало команду Шовковського.

До 30 хвилини кияни дещо вирівняли гру, і зрештою змогли забити: Ванат віддав пас до штрафного майданчика, де Волошин прийняв м’яч та другим дотиком транзитом від стійки спрямував до сітки – 1:1.

Вже у дебюті другого тайму "Динамо" надломило вилучення лівого захисника Костянтина Вівчаренка. В ігровому епізоді Вівчаренко пішов у підкат та вибив м’яча з-під ніг у Єгезкеля, але арбітр після перегляду повтору порахував, що захисник зробив технічну дію в занадто грубій манері, та вилучив його з поля.

Вже у меншості "Динамо" пропустило два голи: спочатку на 58-й хвилиніДавіда пасом із правого флангу знайшов у штрафному майданчику Бєліча, той прострілив на дальню стійку, куди набіг та безперешкодно пробив по пустих воротах Єгезкель – 2:1.

На 69-й хвилині капітан "Маккабі" Перец прийняв передачу в центрі штрафного майданчика, прибрав Попова та наступним дотиком пробив повз воротаря – 3:1.

У підсумку, "Динамо" зазнає виїзної поразки, і тепер за тиждень у Любліні має здійснити камбек, аби вийти до основного етапу Ліги Європи, або ж продовжить виступи у Лізі конференцій.

