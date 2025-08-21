$41.380.02
21 серпня, 14:24
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 17432 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 23969 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 15048 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 27444 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 67585 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 75903 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 78740 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 100883 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 228777 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ліга Європи: “Динамо” на чужому полі поступається ізраїльському “Маккабі”

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Київське "Динамо" поступилося ізраїльському "Маккабі" з рахунком 3:1 у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Матч, що проходив у Сербії, супроводжувався зливою та вилученням гравця "Динамо" Костянтина Вівчаренка у другому таймі.

Ліга Європи: “Динамо” на чужому полі поступається ізраїльському “Маккабі”

У першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи київське "Динамо" на стадіоні "ТСЦ Арена" у сербському Бачка-Топола поступилося ізраїльському "Маккабі" (Тель-Авів) - 3:1, передає УНН.

Деталі

Поєдинок, який мав розпочатися о 21:00 на стадіоні "ТСЦ Арена" у Сербії, стартував на 15 хвилин пізніше через зливу.

Матч розпочався з атак "Маккабі", і вже на 8 хвилині Руслан Нещерет врятував свою команду: після обрізки Белич віддав хороший пас на Переца, і воротар "Динамо" врятував свою команду.

Однак вже за 4 хвилини "Динамо" пропустило: Єгезкель пасом у розріз вивів Переца фактично віч-на-віч із Нещеретом, і форвард із лівого кута воротарського пробив повз Нещерета – 1:0.

Надалі гра, яку супроводжувала шалена злива, проходила під диктовку гравців "Маккабі". Зокрема, Ошер Давіда класно пробив з лівої ноги, однак м’яч влучив у штангу, що врятувало команду Шовковського.

До 30 хвилини кияни дещо вирівняли гру, і зрештою змогли забити: Ванат віддав пас до штрафного майданчика, де Волошин прийняв м’яч та другим дотиком транзитом від стійки спрямував до сітки – 1:1.

Вінгер “Динамо” Ярмоленко планує завершити кар’єру гравця після сезону 2025/202626.06.25, 14:44 • 1873 перегляди

Вже у дебюті другого тайму "Динамо" надломило вилучення лівого захисника Костянтина Вівчаренка. В ігровому епізоді Вівчаренко пішов у підкат та вибив м’яча з-під ніг у Єгезкеля, але арбітр після перегляду повтору порахував, що захисник зробив технічну дію в занадто грубій манері, та вилучив його з поля.

Вже у меншості "Динамо" пропустило два голи: спочатку на 58-й хвилиніДавіда пасом із правого флангу знайшов у штрафному майданчику Бєліча, той прострілив на дальню стійку, куди набіг та безперешкодно пробив по пустих воротах Єгезкель – 2:1.

На 69-й хвилині капітан "Маккабі" Перец прийняв передачу в центрі штрафного майданчика, прибрав Попова та наступним дотиком пробив повз воротаря – 3:1.

У підсумку, "Динамо" зазнає виїзної поразки, і тепер за тиждень у Любліні має здійснити камбек, аби вийти до основного етапу Ліги Європи, або ж продовжить виступи у Лізі конференцій.

Нагадаємо

Донецький "Шахтар" із нічиєї розпочав боротьбу за вихід до групового раунду футбольної Ліги конференцій. У першому, номінально домашньому матчі плейоф кваліфікації, який проходив у польському Кракові, віце-чемпіони України не змогли переграти швейцарський "Серветт".

Київське "Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів після другої поразки від кіпрського "Пафосу"12.08.25, 23:33 • 3439 переглядiв

Павло Башинський

Спорт
Ліга Європи УЄФА
ФК «Динамо» Київ
Ізраїль
Україна