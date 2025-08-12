Київське "Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів після другої поразки від кіпрського "Пафосу"

Київське "Динамо" вдруге поступилось кіпрському "Пафосу" і завершило виступи в "Лізі чемпіонів", передає УНН.

Деталі

Сьогодні у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" зустрілося з кіпрським "Пафосом".

Поєдинок завершився із рахунком 2:0.

Відзначимо, що попередня зустріч завершилась мінімальною перевагою кіпріотів.

Київське Динамо програло кіпрському Пафосу у Лізі чемпіонів