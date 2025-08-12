$41.450.06
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
15:14 • 29130 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
12 серпня, 14:45 • 27652 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 49655 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
12 серпня, 13:29 • 31994 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
12 серпня, 12:50 • 37024 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12 серпня, 12:25 • 99856 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
12 серпня, 11:50 • 95920 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
12 серпня, 09:50 • 94626 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 44307 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Київське "Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів після другої поразки від кіпрського "Пафосу"

Київ • УНН

 • 462 перегляди

Київське "Динамо" програло кіпрському "Пафосу" з рахунком 2:0 у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. "Динамо" продовжить виступи у Лізі Європи, де зустрінеться з переможцем пари "Маккабі" (Тель-Авів) – "Хамрун Спартанс".

Київське "Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів після другої поразки від кіпрського "Пафосу"

Київське "Динамо" вдруге поступилось кіпрському "Пафосу" і завершило виступи в "Лізі чемпіонів", передає УНН.

Деталі 

Сьогодні у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" зустрілося з кіпрським "Пафосом".

Поєдинок завершився із рахунком 2:0.

Відзначимо, що попередня зустріч завершилась мінімальною перевагою кіпріотів.

Київське Динамо програло кіпрському Пафосу у Лізі чемпіонів

... поразка "Динамо" - і свій виступ у єврокубках "біло-сині" продовжать у раунді плей-оф Ліги Європи. Наступний суперник підопічних Олександра Шовковського визначиться у протистоянні ізраїльського "Маккабі" з Тель-Авіву та… мальтійського "Хамрун Спартанс", який динамівці двічі обіграли на попередній стадії . Перший поєдинок, який пройшов на Мальті, завершився перемогою гостей – 2:1. Матч-відповідь відбудеться 14 серпня в сербському місті Бачка-Топола 

- йдеться у повідомленні.

Антоніна Туманова

Спорт
Ізраїль
Сербія
Мальта
Україна
Кіпр
Тель-Авів