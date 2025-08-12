Київське "Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів після другої поразки від кіпрського "Пафосу"
Київ • УНН
Київське "Динамо" програло кіпрському "Пафосу" з рахунком 2:0 у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. "Динамо" продовжить виступи у Лізі Європи, де зустрінеться з переможцем пари "Маккабі" (Тель-Авів) – "Хамрун Спартанс".
Київське "Динамо" вдруге поступилось кіпрському "Пафосу" і завершило виступи в "Лізі чемпіонів", передає УНН.
Деталі
Сьогодні у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" зустрілося з кіпрським "Пафосом".
Поєдинок завершився із рахунком 2:0.
Відзначимо, що попередня зустріч завершилась мінімальною перевагою кіпріотів.
... поразка "Динамо" - і свій виступ у єврокубках "біло-сині" продовжать у раунді плей-оф Ліги Європи. Наступний суперник підопічних Олександра Шовковського визначиться у протистоянні ізраїльського "Маккабі" з Тель-Авіву та… мальтійського "Хамрун Спартанс", який динамівці двічі обіграли на попередній стадії . Перший поєдинок, який пройшов на Мальті, завершився перемогою гостей – 2:1. Матч-відповідь відбудеться 14 серпня в сербському місті Бачка-Топола