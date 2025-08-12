Киевское "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов после второго поражения от кипрского "Пафоса"

Киевское «Динамо» во второй раз уступило кипрскому «Пафосу» и завершило выступления в «Лиге чемпионов», передает УНН.

Детали

Сегодня в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» встретилось с кипрским «Пафосом».

Поединок завершился со счетом 2:0.

Отметим, что предыдущая встреча завершилась минимальным преимуществом киприотов.

Киевское Динамо проиграло кипрскому Пафосу в Лиге чемпионов