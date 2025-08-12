Киевское "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов после второго поражения от кипрского "Пафоса"
Киев • УНН
Киевское "Динамо" проиграло кипрскому "Пафосу" со счетом 2:0 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. "Динамо" продолжит выступления в Лиге Европы, где встретится с победителем пары "Маккаби" (Тель-Авив) – "Хамрун Спартанс".
Детали
Сегодня в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» встретилось с кипрским «Пафосом».
Поединок завершился со счетом 2:0.
Отметим, что предыдущая встреча завершилась минимальным преимуществом киприотов.
... поражение «Динамо» — и свое выступление в еврокубках «бело-синие» продолжат в раунде плей-офф Лиги Европы. Следующий соперник подопечных Александра Шовковского определится в противостоянии израильского «Маккаби» из Тель-Авива и… мальтийского «Хамрун Спартанс», который динамовцы дважды обыграли на предыдущей стадии. Первый поединок, который прошел на Мальте, завершился победой гостей – 2:1. Ответный матч состоится 14 августа в сербском городе Бачка-Топола