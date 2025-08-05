Киевское Динамо проиграло кипрскому Пафосу в Лиге чемпионов
Киев • УНН
Киевское Динамо начало третий раунд квалификации Лиги чемпионов с поражения, минимально уступив кипрскому Пафосу со счетом 0:1. Единственный гол забил Андерсон в конце встречи.
Киевское «Динамо» начало выступления в третьем раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов сезона 2025/26 с поражения. В первом матче чемпионы Украины минимально уступили кипрскому «Пафосу», сообщает УНН.
Детали
Первый тайм прошел в равной борьбе. Лучший шанс открыть счет имел Дубинчак, который после выхода один на один с голкипером пробил в штангу. Также свой шанс не использовал Владислав Ванат, пробив с выгодной позиции выше ворот.
На 62-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Пафоса» после падения Ваната в штрафной площади соперника. Однако после просмотра VAR судья отменил свое решение.
Киевляне в конце встречи, несмотря на контроль игры, пропустили контратаку соперника. Жуан Коррея протянул мяч со своей половины поля до штрафной «Динамо» и отдал разрезающую передачу на Андерсона. Бразилец на своем пути разобрался с Дубинчаком и пробил мимо Нещерета - 0:1.
Ответный матч между «Пафосом» и «Динамо» состоится через неделю, 12 августа, на поле команды из Кипра.
Напомним
Киевское «Динамо» одержало уверенную победу над «Хамрун Спартанс» из Мальты со счетом 3:0 в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Голы забили Ванат, Бражко и Михавко.
"Динамо" и "Шахтер" узнали потенциальных соперников в еврокубках04.08.25, 14:29 • 2232 просмотра