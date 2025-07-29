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Київське "Динамо" розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" і вийшло до 3-го кваліфай-раунду Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Київське "Динамо" здобуло впевнену перемогу над "Хамрун Спартанс" з Мальти з рахунком 3:0 у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Голи забили Ванат, Бражко та Михавко.

Київське "Динамо" розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" і вийшло до 3-го кваліфай-раунду Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" здобуло впевнену перемогу над мальтійським "Хамрун Спартанс" у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації футбольної Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26. Про це повідомляє УНН.

Деталі

На 28-й хвилині номінально домашнього матчу чемпіони України вийшли вперед завдяки голу Ваната - 1:0.

Ще до перерви "Динамо" завдяки влучному удару Бражка подвоїло перевагу - 2:0.

Під завісу гри Михавко провів ще один м'яч, встановивши остаточний рахунок - 3:0.

Додамо, що суперником киян по третьому кваліфікаційному раунду Ліги чеспіонів визначиться завтра у повторному протистоянні між ізраїльським "Маккабі" (Тель-Авів) та кіпрським "Пафосом". Перший матч цих команд завершився нічиєю 1:1.

Нагадаємо

Київське "Динамо" перемогло мальтійський "Хамрун Спартанс" з рахунком 3:0 у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Голи забили Владислав Ванат, Назарій Волошин та Віталій Буяльський.

"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів 29.07.25, 08:00 • 66144 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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