"Динамо" - "Хамрун Спартанс": анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів
Київ • УНН
Київське "Динамо" 29 липня о 21:00 проведе матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти мальтійського "Хамрун Спартанс" на стадіоні "Люблін Арена" у Польщі. У першому поєдинку "Динамо" здобуло впевнену перемогу з рахунком 3:0.
Сьогодні, 29 липня, київське "Динамо" о 21:00 за Києвом в рамках матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів зустрінеться з мальтійським "Хамрун Спартанс". УНН розповідає про стан команд перед матчем, хто фаворит, та де дивитися поєдинок.
Деталі
В першому поєдинку київське "Динамо" впевнено перемогло "Хамрун Спартанс" з рахунком - 3:0. Голи на свій рахунок записали Владислав Ванат, Назарій Волошин та Віталій Буяльский, який також оформив асист.
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Вже сьогодні, 29 липня, на стадіоні "Люблін Арена" у Польщі пройде матч-відповідь. Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом. Матч транслюватиметься на телеканалі 2+2, який також доступний на платформі Київстар ТБ.
Поєдинок розсудить бригада арбітрів на чолі з данцем Якобум Сундбергом. Букмекери, як і в першому поєдинку, віддають впевнену перемогу "Динамо", на звитягу якого можна поставити з коефіцієнтом 1,18. На перемогу "Хамрун Спартанс" з кофіцієнтом 15, а на нічию - 7,3.
Якоб Сундберг - головний арбітр матчу
У разі перемоги, "Динамо" зіграє у третьому раунді кваліфікації проти переможця пари "Пафос" - "Маккабі Тель-Авів".
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