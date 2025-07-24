Ліга конференцій: “Полісся” та “Олександрія” поступаються в першому матчі кваліфікації

Житомирське "Полісся" в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій поступається андорському "Санта Колома", а "Олександрія" з Кіровоградщини поступається сербському "Партизану", передає УНН.

"Олександрія" - "Партизан"

Поєдинок "Олександрії" проти сербського "Партизану" проходив на стадіоні "ГКС Катовиці" в місті Хожові в Польщі. "Олександрія" мала свої моменти на початку матчу, проте першими рахунок відкрили саме серби: "Партизан" вибіг в контратаку, Мілан Вукотич закинув на Богдана Костича, який одним дотиком обробив м’яч, а другим пробив у дальній кут Микити Шевченка - 1:0.

Вже на початку другого тайму "Партизан" подвоїв перевагу: на 56 хвилині Угрешич завдав удару з-за меж штрафного майданчика, з яким не зміг справитися Шевченко - 2:0. Такий результат залишився до кінця поєдинку.

Матч-відповідь пройде наступного четверга, 31 липня.

"Полісся" - "Санта Колома"

Матч "Полісся" та "Санта Колома" пройшов на стадіоні "Татран" у Польщі. Житомиряни доволі швидко відкрили рахунок в матчі: на 21-й хвилині Олександр Андрієвський вивів віч-на-віч із голкіпером Олексія Гуцуляка, який обіграв кіпера та відправив м’яч у порожні ворота - 1:0.

Вже за 6 хвилин "Санта Колома" завдяки зусиллям Ота Ремолінса скоротили відставання, а наприкінці першого тайму завдяки голу Давіда Креспо після потужного дальнього удару вийшла вперед - 2:1.

Фінальний свисток зафіксував поразку вовків - 2:1. Матч-відповідь пройде, як і у випадку з "Олександрією", 31 липня.

Нагадаємо

Київське "Динамо", донецький "Шахтар", житомирське "Полісся" та "Олександрія" дізналися своїх потенційних суперників у третьому раунді кваліфікації до єврокубків. Жеребкування відбулося 21 липня у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні.