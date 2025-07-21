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"Динамо", "Шахтар", "Полісся" та "Олександрія" дізналися потенційних суперників у єврокубках

Київ • УНН

 • 880 перегляди

Київське "Динамо", донецький "Шахтар", житомирське "Полісся" та "Олександрія" дізналися своїх потенційних суперників у третьому раунді кваліфікації до єврокубків. Жеребкування відбулося 21 липня у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні.

"Динамо", "Шахтар", "Полісся" та "Олександрія" дізналися потенційних суперників у єврокубках

Сьогодні, 21 липня, в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування, за результатами якого київське "Динамо", донецький "Шахтар", житомирське "Полісся" та "Олександрія" з Кіровоградщини дізналися своїх потенційних суперників у третьому раунді кваліфікації до єврокубків, передає УНН.

"Динамо"

Завтра, 22 липня, "Динамо" проведе перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Матч відповідь пройде вже за тиждень. У разі проходу мальтійського колективу, кияни у 3-му кваліфікаційному раунді ЛЧ зіграють з переможцем пари "Пафос" - "Маккабі Тель-Авів".

Якщо ж "Динамо" поступиться "Хамрун Спартанс", то вилетить до Ліги Європи, де "біло-сині" зіграють проти переможеного у все тій же парі - "Пафос" - "Маккабі Тель-Авів".

Стартові матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 5-6 серпня, матчі-відповіді – на 12 серпня.

"Шахтар"

Донеччани 24 липня проведуть свій поєдинок у рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти турецького "Бешикташу". В разі проходу турків, то "гірники" зіграть у 3-му кваліфікаційному раунді ЛЄ проти переможця пари "Рейнджерс" – "Панатінаїкос".

Натомість, якщо "Шахтар" не не впорається з "Бешикташем", то зустрінеться з переможцем пари "Сент-Патрікс" - "Нимме Калью" у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Поєдинки 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи пройдуть 7 та 14 серпня.

"Полісся" і та "Олександрія"

Житомирське "Полісся", яке у другому раунді кваліфікації до Ліги конференцій зіграє проти "Санта Колома", у разі проходу андорської команди, "вовки" у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій зіграють проти переможця пари "Пакші" - "Марібор".

Також "Олександрія", якщо пройде "Партизан" у другому раунді кваліфікації до Ліги конференцій, зіграє проти переможця пари "Мідтьюлланн" - "Гіберніан".

Поєдинки 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій пройдуть 7 та 14 серпня.

Нагадаємо

Донецький "Шахтар" завдяки нічиїй проти фінського "Ільвес Тампере" у другому етапі кваліфікації Ліги Європи зустрінеться із турецьким "Бешикташем", а житомирське "Полісся" зіграє проти "Санта Колома" у другому раунді відбору Ліги Конференцій.

Павло Башинський

Павло Башинський

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