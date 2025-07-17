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“Шахтар” крокує далі в Лізі Європи, а “Полісся” дізналося свого суперника по Лізі Конференцій

Київ • УНН

 • 864 перегляди

Донецький "Шахтар" зіграє з турецьким "Бешикташем" у кваліфікації Ліги Європи після нічиєї з "Ільвес Тампере". Житомирське "Полісся" зустрінеться з "Санта Колома" у Лізі Конференцій.

“Шахтар” крокує далі в Лізі Європи, а “Полісся” дізналося свого суперника по Лізі Конференцій

Донецький "Шахтар" завдяки нічиїй проти фінського "Ільвес Тампере" у другому етапі кваліфікації Ліги Європи зустрінеться із турецьким "Бешикташем", а житомирське "Полісся" зіграє проти "Санта Колома" у другому раунді відбору Ліги Конференцій, передає УНН.

Деталі

Сьогодні донецький "Шахтар" в рамках першого етапу кваліфікації Ліги Європи УЄФА завітав до фінського "Ільвеса". Донеччани "закрили" питання проходу далі в першому матчі, обігравши фінів в першому протистоянні - 6:0, тому другий поєдинок виглядав чистою формальністю.

На повторний матч наставник "гірників" Арда Туран випустив практично новий склад, випустивши у старті 8 нових гравців.

Не дивлячись на безліч гольових моментів, матч завершився сухими нулями на табло, а тому "Шахтар" крокує далі, де у другому етапі кваліфікації Ліги Європи зустрінеться із турецьким "Бешикташем".

Також свого суперника у другому раунді відбору Ліги Конференцій дізналося житомирське "Полісся", яким стало "Санта Колома" з Андори, яка за сумою двох матчів обіграла боснійський "Борац" - 4:3.

Окрім того, сьогодні визначиться суперник в Лізі Конференцій для "Олександрії" - зіграють з переможцем пари "АЕК Ларнака" - "Партизан". Перший матчі між цими командами завершився на користь "АЕКа" - 1:0.

“Динамо”, “Шахтар”, “Полісся” та “Олександрія” дізналися суперників у єврокубках18.06.25, 20:10 • 3128 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
Ліга Європи УЄФА
Боснія і Герцеговина
Туреччина
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