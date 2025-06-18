“Динамо”, “Шахтар”, “Полісся” та “Олександрія” дізналися суперників у єврокубках

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
16:37 • 8366 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Ексклюзив
16:24 • 20575 перегляди
"Красиво жити не заборониш": експерт сумнівається в доцільності закупівлі АРМА авто за майже 3 млн грн під час війни
Ексклюзив
14:59 • 24945 перегляди
Політолог про візит високопосадовця ВООЗ до рф: сигнал, що такі організації потребують змін та реформування
Ексклюзив
14:42 • 36501 перегляди
В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку
Ексклюзив
14:21 • 35538 перегляди
Ціни на пальне в Україні знову зростають: вартість бензину може сягнути 60-70 грн
Ексклюзив
13:14 • 73703 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
18 червня, 11:40 • 47511 перегляди
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Ексклюзив
18 червня, 09:18 • 60524 перегляди
Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України
18 червня, 08:06 • 138386 перегляди
Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство
Ексклюзив
18 червня, 06:55 • 66842 перегляди
Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.7м/с
47%
749мм
Популярнi новини
Реформі АРМА бути: Рада підтримала законопроєкт у другому читанні18 червня, 09:07 • 75741 перегляди
Обікрали 3000 нацгвардійців на 11,5 млн грн: троє посадовців військової частини НГУ отримали підозри18 червня, 10:30 • 30610 перегляди
США вирішать долю війни Ірану та Ізраїлю найближчими днями - ABC News18 червня, 11:20 • 64528 перегляди
Атака рф на Київ: з-під завалів врятовано десятьох котів12:54 • 40912 перегляди
Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими 13:36 • 62824 перегляди
Публікації
Чому питання прокурорських зарплат на часі15:11 • 29382 перегляди
Суд у Києві вимагає активізувати розслідування справи проти головного юриста НБУ Зими 13:36 • 64444 перегляди
Російські ГОСТи проти української армії: чому два бойові гелікоптери ризикують повернутися з ремонту без зброї
Ексклюзив
13:14 • 73700 перегляди
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України17 червня, 15:35 • 181905 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 407493 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Железняк Ярослав Іванович
Володимир Зеленський
Федоров Михайло Альбертович
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Israel
Іран
Київська область
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 108917 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 191509 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 164735 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 174857 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 232890 перегляди
Актуальне
Вашингтон пост
Файненшл таймс
Нью-Йорк таймс
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»

“Динамо”, “Шахтар”, “Полісся” та “Олександрія” дізналися суперників у єврокубках

Київ • УНН

 • 402 перегляди

Київське "Динамо" у Лізі Чемпіонів зіграє з переможцем пари "Жальгіріс" - "Хамрун". "Шахтар" у Лізі Європи зустрінеться з "Ільвесом", а в Лізі конференцій - з "АЗ".

“Динамо”, “Шахтар”, “Полісся” та “Олександрія” дізналися суперників у єврокубках

Сьогодні, 18 червня в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування, за результатами якого київське "Динамо" дізналося потенційних суперників у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів, житомирське "Полісся" та "Олександрія" дізналися своїх потенційних суперників у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій, а донецький "Шахтар" потенційного суперника в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, передає УНН.

Деталі

"Динамо"

Київське "Динамо", яке здобуло золоті медалі УПЛ, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє проти переможця пари "Жальгіріс" (Литва) - "Хамрун" Спартанс (Мальта), які починають з першого раунду. Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для "Динамо" вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. Перший матч "біло-сині" проведуть на виїзді.

Київське "Динамо" стало чемпіоном України. Це вже 30-й титул клубу18.05.25, 17:58 • 74782 перегляди

"Шахтар"

Вчора, 17 червня, донецький "Шахтар" дізнався свого суперника у рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/2026. Суперником "гірників" став фінський "Ільвес Тампере". У разі проходу фінського клубу, підопічні Арди Турана зустрінуться із турецьким "Бешикташом".

Якщо ж "Шахтар" не здолає в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи "Ільвес", то перейде до другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де зустрінеться з нідерландським "АЗ".

Перша зустріч проти "Бешикташу", у разі проходу далі "Шахтаря", проходитиме на виїзді. Матчі другого кваліфікаційного раунду відбудуться 24 та 31 липня.

Жеребкування Ліги Європи: “Шахтар” дізнався суперника в 1-му раунді кваліфікації17.06.25, 16:54 • 2406 переглядiв

"Олександрія" та "Полісся"

"Олександрія", яка напередодні отримала нового тренера, зіграє у другому раунді відбору Ліги Конференцій з переможцем пари "АЕК Ларнака" - "Партизан", а житомирське "Полісся" з переможцем пари "Борац" - Санта Колома".

Свої перші поєдинки українські команди проведуть удома 24 липня. Матчі-відповіді відбудуться 31 липня.

Наймолодший тренер в історії УПЛ: “Олександрія” оголосила про призначення нового тренера17.06.25, 17:19 • 2468 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
Ліга Європи УЄФА
Шахтар (Донецьк)
Ліга чемпіонів УЄФА
УЄФА
Партизан (футбольний клуб)
Динамо (Київ)
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9