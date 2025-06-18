“Динамо”, “Шахтар”, “Полісся” та “Олександрія” дізналися суперників у єврокубках
Київ • УНН
Київське "Динамо" у Лізі Чемпіонів зіграє з переможцем пари "Жальгіріс" - "Хамрун". "Шахтар" у Лізі Європи зустрінеться з "Ільвесом", а в Лізі конференцій - з "АЗ".
Сьогодні, 18 червня в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування, за результатами якого київське "Динамо" дізналося потенційних суперників у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів, житомирське "Полісся" та "Олександрія" дізналися своїх потенційних суперників у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій, а донецький "Шахтар" потенційного суперника в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи, передає УНН.
Деталі
"Динамо"
Київське "Динамо", яке здобуло золоті медалі УПЛ, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів зіграє проти переможця пари "Жальгіріс" (Литва) - "Хамрун" Спартанс (Мальта), які починають з першого раунду. Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для "Динамо" вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. Перший матч "біло-сині" проведуть на виїзді.
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"Шахтар"
Вчора, 17 червня, донецький "Шахтар" дізнався свого суперника у рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/2026. Суперником "гірників" став фінський "Ільвес Тампере". У разі проходу фінського клубу, підопічні Арди Турана зустрінуться із турецьким "Бешикташом".
Якщо ж "Шахтар" не здолає в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи "Ільвес", то перейде до другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де зустрінеться з нідерландським "АЗ".
Перша зустріч проти "Бешикташу", у разі проходу далі "Шахтаря", проходитиме на виїзді. Матчі другого кваліфікаційного раунду відбудуться 24 та 31 липня.
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"Олександрія" та "Полісся"
"Олександрія", яка напередодні отримала нового тренера, зіграє у другому раунді відбору Ліги Конференцій з переможцем пари "АЕК Ларнака" - "Партизан", а житомирське "Полісся" з переможцем пари "Борац" - Санта Колома".
Свої перші поєдинки українські команди проведуть удома 24 липня. Матчі-відповіді відбудуться 31 липня.
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