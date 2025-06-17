Жеребкування Ліги Європи: “Шахтар” дізнався суперника в 1-му раунді кваліфікації

Сьогодні, 17 червня, у штаб-квартирі УЄФА, що у швейцарському місті Ньйон, відбулося жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/2026, в якому чинний володар Кубка України донецький "Шахтар" дізнався свого суперника. Про це передає УНН з посиланням на трансляцію UEFA.

Деталі

За результатами голосування, донецький "Шахтар" зустрінеться із фінським "Ільвесом Тампере" в рамках першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/2026.

Перший матч "Шахтар" зіграє номінально вдома 10 липня, а матч відповідь пройде фінському місті Тампере за тиждень - 17 липня. Переможець протистояння вийде до другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги Європи відбудеться у середу, 18 червня.

Довідково

"Ільвес Тампере" - фінський футбольний клуб з міста Тампере, заснований 1931 року. Виступає у Вейккауслізі. Домашні матчі приймає на стадіоні "Таммела", який вміщує 8 тис. глядачів. За майже сторічну історію, клуб одного разу ставав чемпіоном Фінляндії 1983 року, а також 4 рази ставав володарем Кубку Фінляндії - востаннє у 2023 році.

За підсумками сезону 2024/2025, клуб зайняв друге місце у чемпіонаті, поступившись двома очками "КуПСу".

Нагадаємо

Донецький "Шахтар", який за результатами УПЛ 2024/2025 року зайняв третє місце у таблиці, завдяки перемозі у Кубку України проти "Динамо" здобув можливість пробитися до Ліги Європи.