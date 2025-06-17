Жеребьевка Лиги Европы: "Шахтер" узнал соперника в 1-м раунде квалификации

Сегодня, 17 июня, в штаб-квартире УЕФА, которая находится в швейцарском городе Ньон, состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы-2025/2026, в котором действующий обладатель Кубка Украины донецкий "Шахтер" узнал своего соперника. Об этом передает УНН со ссылкой на трансляцию UEFA.

Детали

По результатам голосования, донецкий "Шахтер" встретится с финским "Ильвесом Тампере" в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы-2025/2026.

Первый матч "Шахтер" сыграет номинально дома 10 июля, а матч ответ пройдет в финском городе Тампере через неделю - 17 июля. Победитель противостояния выйдет во второй раунд квалификации Лиги Европы. Жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы состоится в среду, 18 июня.

Справочно

"Ильвес Тампере" - финский футбольный клуб из города Тампере, основанный в 1931 году. Выступает в Вейккауслиге. Домашние матчи принимает на стадионе "Таммела", который вмещает 8 тыс. зрителей. За почти столетнюю историю клуб однажды становился чемпионом Финляндии в 1983 году, а также 4 раза становился обладателем Кубка Финляндии - последний раз в 2023 году.

По итогам сезона 2024/2025 клуб занял второе место в чемпионате, уступив два очка "КуПСу".

Напомним

Донецкий "Шахтер", который по результатам УПЛ 2024/2025 года занял третье место в таблице, благодаря победе в Кубке Украины против "Динамо" получил возможность пробиться в Лигу Европы.