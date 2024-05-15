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"Шахтар" завоював Кубок України з футболу

"Шахтар" завоював Кубок України з футболу

Київ • УНН

 • 61872 перегляди

Донецький "Шахтар" переграв полтавську "Ворсклу" в битві за Кубок України 2023/24.

Донецький "Шахтар" виграв у матчі проти полтавської "Ворскли" за Кубок України 2023/24. Про це пише УНН з посиланням на Українську асоціацію футболу. 

Деталі 

"Шахтар" — володар Кубка України з футболу. У фіналі донецька команда обіграла "Ворсклу" з рахунком 2:1.

У першому за три роки фіналі Кубка України "Шахтар" грав проти "Ворскли" — команди, що втратила шанс на єврокубкові місця у сезоні 2023/24 за результатами виступів у чемпіонаті.

Водночас за умов перемоги у Кубку полтавці б отримували право зіграти у кваліфікації Ліги Європи у наступному сезоні.

Доповнення

Відкрив фінал символічним ударом по мʼячу Захисник Маріуполя, полковник Держприкордонслужби, кавалер Ордену Данила Галицького Станіслав Керод.

Нагадаємо

Мадридський "Реал" з українським воротарем Андрієм Луніним переміг мюнхенську "Баварію" з рахунком 2:1 і вийшов у фінал Ліги чемпіонів, де зустрінеться з дортмундською "Боруссією.

Володимир Омельченко

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