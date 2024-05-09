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"Реал" з Андрієм Луніним обіграв «Баварію» і вийшов у фінал, де зіграє з "Борусією" Дортмунд

"Реал" з Андрієм Луніним обіграв «Баварію» і вийшов у фінал, де зіграє з "Борусією" Дортмунд

Київ • УНН

 • 15854 перегляди

Мадридський "Реал" з українським воротарем Андрієм Луніним переміг мюнхенську "Баварію" з рахунком 2:1 і вийшов у фінал Ліги чемпіонів, де зустрінеться з дортмундською "Боруссією.

Результативний удар Хоселу вивів "Реал" Мадрид у фінал футбольної Ліги чемпіонів. Українець Андрій Лунін знову вийшов у стартовому складі королівського клубу. Про це передає УНН із посиланням на інформаційний ресурс клубу Real Madrid.

Деталі

Мадридський "Реал" разом із українським голкіпером Андрієм Луніним вийшов у фінал Ліги чемпіонів з футболу сезону 2023/24. У півфінальній серії іспанський клуб здолав мюнхенську "Баварію" – 2:1. Героєм матчу став Хоселу, який з'явився на полі з лави для запасних і забив двічі.

Слід зазначити, що саме королівський клуб першим був змушений виймати м’яч з сітки воріт, - на 68-й хвилині "Баварія" повела в рахунку завдяки голу Альфонсо Девіса, який завдав удару з правої ноги і поцілив у дальній кут.

Але вихід Хозелу з лави запасних змінив ситуацію. Нойєру не вдалося заблокувати удар Вінісіуса, і саме Хоселу завершив відскок біля воріт і зрівняв рахунок на 88 хвилині. Через дві хвилини нападник чемпіонів Іспанії завершив навіс Рюдігера, зробивши рахунок 2-1. Спершу арбітри зафіксували офсайд, але після перегляду відеоповтору гол було зараховано.

В активі Андрія Луніна у цьому матчі 4 сейви, крім того, він виграв 1 верхову дуель та віддав 20 точних передач. Дії українського голкіпера оцінили на SofaScore в 7,3 бала.

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