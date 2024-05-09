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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Реал" с Андреем Луниным обыграл "Баварию" и вышел в финал, где сыграет с "Боруссией" Дортмунд

"Реал" с Андреем Луниным обыграл "Баварию" и вышел в финал, где сыграет с "Боруссией" Дортмунд

Киев  •  УНН

9 мая 2024, 07:19  •  5341 просмотра

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Мадридский "Реал" с украинским вратарем Андреем Луниным победил мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1 и вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с дортмундской "Боруссией".

Результативный удар Хоселу вывел "Реал" Мадрид в финал футбольной Лиги чемпионов. Украинец Андрей Лунин снова вышел в стартовом составе королевского клуба. Об этом передает УНН со ссылкой на информационный ресурс клуба Real Madrid.

Детали

Мадридский "Реал" вместе с украинским голкипером Андреем Луниным вышел в финал Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/24. В полуфинальной серии испанский клуб одолел мюнхенскую "Баварию" - 2:1. Героем матча стал Хоселу, который появился на поле со скамейки запасных и забил дважды.

Следует отметить, что именно королевский клуб первым был вынужден вынимать мяч из сетки ворот, - на 68-й минуте "Бавария" повела в счете благодаря голу Альфонсо Дэвиса, который нанес удар с правой ноги и попал в дальний угол.

Но выход Хозелу со скамейки запасных изменил ситуацию. Нойеру не удалось заблокировать удар Винисиуса, и именно Хоселу завершил отскок у ворот и сравнял счет на 88 минуте. Через две минуты нападающий чемпионов Испании завершил навес Рюдигера, сделав счет 2-1. Сначала арбитры зафиксировали офсайд, но после просмотра видеоповтора гол был засчитан.

В активе Андрея Лунина в этом матче 4 сейва, кроме того, он выиграл 1 верховую дуэль и отдал 20 точных передач. Действия украинского голкипера оценили на SofaScore в 7,3 балла.

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Напомним,

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