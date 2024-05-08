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Представники ТЦК затримали футболіста "Хуста": у ЗСУ відреагували

Київ • УНН

 • 15126 перегляди

Футболіста Миколу Сираша з закарпатського ФК "Хуст" співробітники ТЦК затримали на міському вокзалі, оскільки він не мав законних підстав або належним чином оформленої броні для звільнення від мобілізації.

Футбольний клуб "Хуст" із Закарпаття повідомив про затримання їх футболіста Миколи Сираша, якому виповнилось 25 років, співробітниками територіального центру комплектування прямо на міському вокзалі. Своєю чергою в оперативному командуванні "Захід", коментуючи ситуацію, заявили, що якщо у спортсмена нема законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією, повідомляє УНН із посиланням на заяву ОК "Захід" у Telegram

Деталі 

Напередодні футбольний клуб "Хуст" із Закарпаття заявив, що їх футболіста Миколу Сираша затримали на міському вокзалі співробітники територіального центру комплектування. В ФК вказали, що на момент затримання футболісту виповнилося 25 років. 

Клуб звинуватив Хустський ТЦК у зриві чемпіонату України з футболу, бо "команди відмовляються їхати в м. Хуст через дії Хустського ТЦК". 

В ФК також зазначили, що декілька клубів в Україні визнали критично важливими обʼєктами, а їхні гравці відповідно - отримали бронювання від мобілізації.

Своєю чергою в  оперативному командуванні "Захід", коментуючи заяву клубу щодо затримання Сираша працівниками ТЦК, вказали що процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. 

"Якщо у спортсмена нема законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією", - заявили в ОК "Захід". 

Також в оперативному командуванні наголосили, що "в той час коли сотні видатних спортсменів в лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя,  м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і  ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни."

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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