Представители ТЦК задержали футболиста "Хуста": в ВСУ отреагировали

Футбольный клуб "Хуст" из Закарпатья сообщил о задержании их футболиста Николая Сираша, которому исполнилось 25 лет, сотрудниками территориального центра комплектования прямо на городском вокзале. В свою очередь в оперативном командовании "Запад", комментируя ситуацию, заявили, что если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации, сообщает УНН со ссылкой на заявление ОК "Запад" в Telegram.

Детали

Накануне футбольный клуб "Хуст" из Закарпатья заявил, что их футболиста Николая Сираша задержали на городском вокзале сотрудники территориального центра комплектования. В ФК указали, что на момент задержания футболисту исполнилось 25 лет.

Клуб обвинил Хустский ТЦК в срыве чемпионата Украины по футболу, потому что "команды отказываются ехать в г. Хуст из-за действий Хустского ТЦК".

В ФК также отметили, что несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, а их игроки соответственно - получили бронирование от мобилизации.

В свою очередь в оперативном командовании "Запад", комментируя заявление клуба о задержании Сираша работниками ТЦК, указали что процесс бронирования и получения отсрочки от мобилизации строго регламентирован.

"Если у спортсмена нет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, он может подлежать призыву по мобилизации", - заявили в ОК "Запад".

Также в оперативном командовании отметили, что "в то время когда сотни выдающихся спортсменов в рядах Сил Обороны героически борются с агрессором, иногда ценой собственной жизни, мягко говоря, странным является попытка футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными по сравнению с другими гражданами Украины и ставить интересы футбольного клуба над защитой страны."

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