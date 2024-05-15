"Шахтер" завоевал Кубок Украины по футболу

Донецкий "Шахтер" выиграл в матче против полтавской "Ворсклы" за Кубок Украины 2023/24. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Детали

"Шахтер" - обладатель Кубка Украины по футболу. В финале донецкая команда обыграла "Ворсклу" со счетом 2:1.

В первом за три года финале Кубка Украины "Шахтер" играл против "Ворсклы" - команды, потерявшей шанс на еврокубковые места в сезоне 2023/24 по результатам выступлений в чемпионате.

В то же время в условиях победы в Кубке полтавчане бы получали право сыграть в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.

Дополнение

Открыл финал символическим ударом по мячу Защитник Мариуполя, полковник Госпогранслужбы, кавалер Ордена Даниила Галицкого Станислав Керод.

Напомним

Мадридский "Реал" с украинским вратарем Андреем Луниным победил мюнхенскую "Баварию" со счетом 2:1 и вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с дортмундской "Боруссией".