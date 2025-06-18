“Динамо”, “Шахтер”, “Полесье” и “Александрия” узнали соперников в еврокубках
Киев • УНН
Киевское "Динамо" в Лиге Чемпионов сыграет с победителем пары "Жальгирис" - "Хамрун". "Шахтер" в Лиге Европы встретится с "Ильвес", а в Лиге конференций - с "АЗ".
Сегодня, 18 июня, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка, по результатам которой киевское "Динамо" узнало потенциальных соперников во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов, житомирское "Полесье" и "Александрия" узнали своих потенциальных соперников во втором квалификационном раунде Лиги конференций, а донецкий "Шахтер" – потенциального соперника во втором квалификационном раунде Лиги Европы, передает УНН.
Детали
"Динамо"
Киевское "Динамо", добывшее золотые медали УПЛ, во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет против победителя пары "Жальгирис" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта), которые начинают с первого раунда. Матчи этой стадии будут сыграны 22/23 и 29/30 июля, соответственно для "Динамо" они станут первыми официальными матчами в новом сезоне. Первый матч "бело-синие" проведут на выезде.
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"Шахтер"
Вчера, 17 июня, донецкий "Шахтер" узнал своего соперника в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы-2025/2026. Соперником "горняков" стал финский "Ильвес Тампере". В случае прохода финского клуба, подопечные Арды Турана встретятся с турецким "Бешикташем".
Если же "Шахтер" не одолеет в первом квалификационном раунде Лиги Европы "Ильвес", то перейдет во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с нидерландским "АЗ".
Первая встреча против "Бешикташа", в случае прохода далее "Шахтера", будет проходить на выезде. Матчи второго квалификационного раунда состоятся 24 и 31 июля.
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"Александрия" и "Полесье"
"Александрия", накануне получившая нового тренера, сыграет во втором раунде отбора Лиги Конференций с победителем пары "АЕК Ларнака" – "Партизан", а житомирское "Полесье" – с победителем пары "Борац" – Санта Колома".
Свои первые поединки украинские команды проведут дома 24 июля. Ответные матчи состоятся 31 июля.
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