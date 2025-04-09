ФК «Партизан

ФК «Динамо» отменило все двусторонние мероприятия с сербским "Партизаном" из-за их участия в соревнованиях в рф

ФК «Динамо» Киев отменил все двусторонние мероприятия с сербским «Партизаном» из-за их участия в соревнованиях в россии. Клуб осуждает поддержку российского спорта, но готов соревноваться с любым соперником на поле.