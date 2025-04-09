ФК «Партизан

Киевское Динамо обыграло Партизан со счетом 3:0 в ответном матче и вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Общий счет
двухматчевого противостояния - 9:2 в пользу украинского клуба.
Киевское "Динамо" проведет ответный матч против сербского "Партизана" в квалификации Лиги чемпионов. Игра состоится в Белграде без
зрителей из-за санкций УЕФА против сербского клуба.
Киевское "Динамо" победило сербский "Партизан" со счетом 6:2 в первом матче второго раунда квалификации Лиги Чемпионов. Голы
забили Шапаренко, Бражко, Караваев, Кабаев, Попов и Пихаленок.
ФК «Динамо» Киев отменил все двусторонние мероприятия с сербским «Партизаном» из-за их участия в соревнованиях в россии. Клуб
осуждает поддержку российского спорта, но готов соревноваться с любым соперником на поле.