Сегодня, 31 июля, киевское "Динамо" сыграет ответный матч против сербского "Партизана" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, который решит дальнейшую судьбу выступлений столичного клуба в главном клубном турнире. УНН решил напомнить первый матч квалификации, в котором киевляне разгромно победили "любителей россии", рассказать об истории противостояний двух команд, где смотреть ответный матч и кто фаворит букмекеров.

Стадион, судейская бригада, трансляция

Уже сегодня в 21:00 киевское "Динамо" встретится в рамках ответного матча квалификации Лиги Чемпионов против белградского "Партизана" на арене "Стадион Партизана". Матч пройдет без болельщиков, из-за санкций УЕФА, которые были наложены против белградского клуба.

В сентябре 2023 года "Партизану" запретили играть два следующих домашних еврокубковых матча в присутствии зрителей, один из них - условно.

Таким образом УЕФА наказал "Партизан" за дискриминационное и расистское поведение болельщиков по итогам прошлогоднего отборочного противостояния в отборе Лиги конференций с датским "Нордшелландом".

В прямой трансляции игру покажет телеканал "2+2", телеканал "Динамо TV", также матч можно посмотреть на канале "Динамо Киев" в Youtube.

Главным арбитром назначен румынский специалист Мариан Барбу, которому будут помогать его соотечественники - Михай Марика и Имре Ласло Букси. Резервным рефери назначен Себастиан Колтеску.

Барбу однажды сталкивался с украинскими командами. Произошло это в рамках четвертого тура Лиги конференций между "Вадуцом" и "Днепром-1" в 2022 году, в котором днепропетровский клуб одержал победу - 2:1.

Старт в квалификации Лиги чемпионов

В матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов в Люблине (Польша) подопечные Александра Шовковского разгромили "любителей кататься в москву" со счетом 6:2.

Голы забивали Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Александр Караваев, Владислав Кабаев, Денис Попов и Александр Пихаленок.

За сербов дублем отметился Салданья.

Перед тем матчем украинский клуб отменил все двусторонние мероприятия с сербским "Партизаном" из-за их участия в соревнованиях в россии. В клубе заявили, что осуждают поддержку российского спорта, но готовы соревноваться с любым соперником на поле.

В июле "Партизан" провел три товарищеские игры на турнире в москве под названием "братский кубок" - с московскими "локомотивом", "динамо" и "цска".

Во время первого матча футболисты столичного "Динамо" отказались пожать руки футболистам "Партизана", поздоровавшись "кулаками", как во время COVID-19. Также капитан Виталий Буяльский во время розыгрыша половины поля не пожал руку капитану "Партизана".

Подготовка к ответному матчу

Столичное "Динамо" после первого поединка осталось в Люблине и готовилось к ответному матчу в привычном недельном цикле, чередуя занятия на зеленом поле с тренажерным залом и теорией, ведь новый сезон чемпионата Украины еще не начался.

Вчера днем подопечные Шовковского прибыли в Белград.

Тренерский штаб киевлян в Сербию взял с собой следующих исполнителей:

вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Денис Игнатенко, Валентин Моргун;

защитники: Владислав Дубинчак, Денис Попов, Кристиан Биловар, Максим Дячук, Константин Вивчаренко, Брайан Себальйос, Навин Малыш, Тарас Михавко;

полузащитники: Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Александр Караваев, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Наза Волошин, Самба Диалло, Антон Царенко, Владимир Бражко, Александр Пихаленок, Джастин Лонвейк;

нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат, Матвей Пономаренко.

В то же время "Партизан" уже успел провести два тура в чемпионате Сербии, в которых минимально (1:0) обыграл "Напредак" и разгромили на выезде новичка высшего дивизиона "Единство" - 4:0. После двух туров "Партизан", набрав максимум очков и не пропустив ни одного мяча, возглавляет турнирную таблицу.

В матче против "Единства" фанаты "Партизана" вывесили баннер с напоминанием о разгроме от "Динамо".

"В Люблине шесть штук - реальная картина вашей работы", - написано на плакате.

История противостояний

Киевское "Динамо" выиграло во всех матчах против сербского "Партизана". Впервые "Динамо" и "Партизан" сыграли в далеком 1976 в розыгрыше Кубка европейских чемпионов 1976/77. Тогда подопечные Валерия Лобановского разгромили "Партизан" со счетом - 3:0.

В ответном матче "Динамо" обыграло сербскую команду со счетом - 2:0.

В третий раз команды встретились лишь спустя 40 лет - в 2017 году в рамках группового этапа Лиги Европы. Тот матч также проходил без болельщиков. Первый тайм в Белграде для "бело-синих" получился неудачным, ведь до 45-й минуты матча подопечные Александра Хацкевича уступали 2:0.

Но благодаря дублю натурализованного бразильца Жуниора Мораеса и голу Буяльского, киевлянам удалось вырвать волевую победу.

Уже в заключительном туре киевляне дома уверенно переиграли "Партизан" - 4:1. Хет-триком отметился Мораес и еще один гол на свой счет записал Николай Морозюк.

Фаворит букмекеров

После уверенной победы "Динамо", букмекеры дают на победу команды Шовковского коэффициент - 1,81. На победу "Партизана" принимают ставки с баллом 4,40. На ничью - 4.

Перед поединком главный тренер "Партизана" Александр Станоевич заявлял, что его команда сегодня выйдет на поле, чтобы произвести впечатление.

"После неудачного выступления в первом матче, завтра мы выйдем на поле, чтобы произвести впечатление. Мы виноваты в плохом результате в Люблине, поэтому нам нужно бороться, чтобы реабилитироваться. Будем биться за герб "Партизана". Каждая игра в Европе важна, как для сербского футбола, так и коэффициентов. Мы выйдем на матч с большой энергией", - заявлял Станоевич.

Также коуч оценил шансы на проход свое команды дальше, отметив, что "надежда умирает последней".

"Надежда умирает последней, но реальность совсем другая, особенно, когда у тебя нет поддержки болельщиков. В футболе никогда не знаешь, забьешь ли ты ранний гол, но самое главное - показать, что мы боремся за "Партизан", - добавил главный тренер "Партизана".

В случае прохода "Динамо" дальше, то "бело-синие" сыграют с шотландским "Рейнджерсом".