"Динамо" победило сербский клуб "Партизан" со счетом 6:2. Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола, передает УНН.

Детали

В первом матче второго раунда квалификации Лиги Чемпионов по футболу киевское "Динамо" победило сербский "Партизан" со счетом 6:2.

Матч начался с раннего гола в ворота "Динамо", где на 22-й минуте сербская команда открыла счет благодаря реализованному пенальти. Однако, украинцы быстро ответили, поэтому в конце первого тайма Николай Шапаренко восстановил паритет. Владимир Бражко и Александр Караваев, продолжили атакующий натиск "Динамо", выведя команду вперед. На перерыв команды ушли при счете 3:1 в пользу киевлян.

Второй тайм начался с новых атак "Динамо". Владислав Кабаев забил четвертый гол, но сербская команда смогла отыграть один мяч. На 83-й минуте Денис Попов казалось, окончательно решил судьбу матча, но Александр Пихаленок на 90+2-й минуте забил шестой гол для "Динамо", завершив матч победой со счетом 6:2.