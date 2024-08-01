«Динамо» вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. В третьем раунде киевляне обыграли «Партизан» - 3:0. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.

Детали

Противостояние против «Партизана» киевляне начали с разгромной победы в «домашнем» поединке со счетом 6:2, которая стала крупнейшей за восемь лет в еврокубках.

Преимущество в четыре мяча означало, что «бело-синие» находились в шаге от выхода в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов и гарантирования себе «еврокубковой осени».

Ответный матч «Динамо» против «Партизана» проходил в Сербии при пустых трибунах. Соответствующее наказание сербский клуб получил за поведение своих болельщиков.

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