Киев • УНН
Киевское Динамо обыграло Партизан со счетом 3:0 в ответном матче и вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Общий счет двухматчевого противостояния - 9:2 в пользу украинского клуба.
«Динамо» вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. В третьем раунде киевляне обыграли «Партизан» - 3:0. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.
Детали
Противостояние против «Партизана» киевляне начали с разгромной победы в «домашнем» поединке со счетом 6:2, которая стала крупнейшей за восемь лет в еврокубках.
Преимущество в четыре мяча означало, что «бело-синие» находились в шаге от выхода в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов и гарантирования себе «еврокубковой осени».
Ответный матч «Динамо» против «Партизана» проходил в Сербии при пустых трибунах. Соответствующее наказание сербский клуб получил за поведение своих болельщиков.
"Динамо" - "Партизан": анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів, де дивитися гру, фаворит букмекерів31 июля 2024, 06:30 • 11952 просмотра