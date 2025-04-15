ФК «Партизан

Київське Динамо обіграло Партизан з рахунком 3:0 у матчі-відповіді і вийшло в третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. Загальний рахунок двоматчевого протистояння - 9:2 на користь українського клубу.
Київське "Динамо" проведе матч-відповідь проти сербського "Партизана" в кваліфікації Ліги чемпіонів. Гра відбудеться в Белграді
без глядачів через санкції УЄФА проти сербського клубу.
Київське "Динамо" перемогло сербський "Партизан" з рахунком 6:2 у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів. Голи забили Шапаренко, Бражко, Караваєв, Кабаєв, Попов та Піхальонок.
ФК "Динамо" Київ скасував усі двосторонні заходи з сербським «Партизаном» через їхню участь у змаганнях в росії. Клуб засуджує
підтримку російського спорту, але готовий змагатися з будь-яким суперником на полі.