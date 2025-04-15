ФК «Партизан

ФК "Динамо" скасувало усі двосторонні заходи із сербським "Партизаном" через їхню участь у змаганнях в рф

ФК "Динамо" Київ скасував усі двосторонні заходи з сербським «Партизаном» через їхню участь у змаганнях в росії. Клуб засуджує підтримку російського спорту, але готовий змагатися з будь-яким суперником на полі.