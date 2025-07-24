Лига конференций: "Полесье" и "Александрия" уступают в первом матче квалификации

Житомирское "Полесье" в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций уступает андоррской "Санта Колома", а "Александрия" из Кировоградской области уступает сербскому "Партизану", передает УНН.

"Александрия" - "Партизан"

Поединок "Александрии" против сербского "Партизана" проходил на стадионе "ГКС Катовице" в городе Хожуве в Польше. "Александрия" имела свои моменты в начале матча, однако первыми счет открыли именно сербы: "Партизан" выбежал в контратаку, Милан Вукотич забросил на Богдана Костича, который одним касанием обработал мяч, а вторым пробил в дальний угол Никиты Шевченко - 1:0.

Уже в начале второго тайма "Партизан" удвоил преимущество: на 56 минуте Угрешич нанес удар из-за пределов штрафной площади, с которым не смог справиться Шевченко - 2:0. Такой результат остался до конца поединка.

Ответный матч пройдет в следующий четверг, 31 июля.

"Полесье" - "Санта Колома"

Матч "Полесья" и "Санта Колома" прошел на стадионе "Татран" в Польше. Житомиряне довольно быстро открыли счет в матче: на 21-й минуте Александр Андриевский вывел один на один с голкипером Алексея Гуцуляка, который обыграл кипера и отправил мяч в пустые ворота - 1:0.

Уже через 6 минут "Санта Колома" благодаря усилиям Ота Ремолинса сократила отставание, а в конце первого тайма благодаря голу Давида Креспо после мощного дальнего удара вышла вперед - 2:1.

Финальный свисток зафиксировал поражение волков - 2:1. Ответный матч пройдет, как и в случае с "Александрией", 31 июля.

Напомним

Киевское "Динамо", донецкий "Шахтер", житомирское "Полесье" и "Александрия" узнали своих потенциальных соперников в третьем раунде квалификации к еврокубкам. Жеребьевка состоялась 21 июля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.