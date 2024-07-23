Накануне первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против сербского "Партизана" в киевском "Динамо" заявили, что приняли решение отменить все двусторонние мероприятия между клубами, которые должны были состояться в контексте матча, сообщила во вторник пресс-служба ФК "Динамо", передает УНН.

Украина сегодня переживает самый сложный период своей истории из-за кровопролитной войны со страной-террористом. Именно поэтому ФК "Динамо" осуждает всех, кто помогает россии, в частности, поддерживает российский спорт. Особенно, когда это совершается представителями стран Европы, поддерживающих Украину. Учитывая это и учитывая недавнее участие ФК "Партизан" в соревнованиях на территории россии, нами принято решение отменить все двусторонние мероприятия между клубами, которые должны были состояться в контексте матча - говорится в заявлении клуба.

Также сообщается, что было принято решение об отказе от присутствия выездных болельщиков на стадионах.

В то же время, в "Динамо" заявили, что уважают мировые футбольные принципы и традиции и придерживаются принципа fair play на поле и за его пределами.

"Мы готовы в спортивной борьбе соревноваться и побеждать любого соперника. Таким образом мы доказываем европейскость и открытость нашей страны и украинского спорта", - добавили в клубе.

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