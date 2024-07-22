Киев • УНН
УАФ решила провести переходной турнир из четырех клубов для замены СК 'Днепр-1' в УПЛ. Участниками станут 'Минай', 'Металлист 1925', 'Левый берег' и 'Эпицентр', победитель заменит 'Днепр-1'.
Исполком Украинской Ассоциации Футбола (УАФ) принял решение по поводу замены СК "Днепр-1" в Украинской Премьер-лиге (УПЛ): будет проведен переходной турнир из четырех клубов, победитель которого заменит спортивный клуб из Днепра.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Детали
В Доме футбола 22 июля состоялся Исполком УАФ, принято важное решение о замене команды СК "Днепр-1" в сезоне 2024/2025 в Украинской премьер-лиге. Согласно официальной информации, решено провести переходный турнир из четырех клубов. Победитель турнира заменит спортивный клуб (СК) "Днепр-1" в УПЛ.
Справочно
Состав участников: "Минай", „Металлист 1925", „Левый берег" и „Эпицентр". Турнир будет состоять из полуфиналов и финала. Даты: 26-го и 30 июля. Полуфинальные пары будут определены слепым жребием.
Отметим, что на общем собрании участников Украинской Премьер-лиги, 19 июля было рассмотрено письмо СК Днепр-1 о снятии с соревнований в сезоне-2024/2025. В УПЛ удовлетворили соответствующую просьбу.
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