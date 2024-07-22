Исполком Украинской Ассоциации Футбола (УАФ) принял решение по поводу замены СК "Днепр-1" в Украинской Премьер-лиге (УПЛ): будет проведен переходной турнир из четырех клубов, победитель которого заменит спортивный клуб из Днепра.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Детали

В Доме футбола 22 июля состоялся Исполком УАФ, принято важное решение о замене команды СК "Днепр-1" в сезоне 2024/2025 в Украинской премьер-лиге. Согласно официальной информации, решено провести переходный турнир из четырех клубов. Победитель турнира заменит спортивный клуб (СК) "Днепр-1" в УПЛ.

Справочно

Состав участников: "Минай", „Металлист 1925", „Левый берег" и „Эпицентр". Турнир будет состоять из полуфиналов и финала. Даты: 26-го и 30 июля. Полуфинальные пары будут определены слепым жребием.

Отметим, что на общем собрании участников Украинской Премьер-лиги, 19 июля было рассмотрено письмо СК Днепр-1 о снятии с соревнований в сезоне-2024/2025. В УПЛ удовлетворили соответствующую просьбу.

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"Днепр-1" занял четвертое место в УПЛ сезона 2023/2024 гг.

"Минай" и „Металлист 1925" - два последних места в Украинской премьер-лиге. "Левый берег" и „Эпицентр" заняли третье и четвертое места в первой лиге.

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