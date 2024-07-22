"Динамо", "Кривбасс" и "Полесье" узнали потенциальных соперников в еврокубках - УАФ

Киевское "Динамо" узнало потенциального соперника в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов в случае прохода дальше - сыграют с "Рейнджерсом". Криворожский "Кривбасс" проведет встречу с "Викторией Пльзень" за выход в Лигу Европы, а житомирский клуб "Полесье", если пройдет "Олимпию", сыграет в Лиге конференций против победителя пары "Шериф" - "Эльфсборг". Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Детали

"Динамо" узнало потенциального соперника в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. В случае победы над сербским "Партизаном", киевляне сыграют с шотландским "Рейнджерсом", - говорится в сообщении.

Но если бело-синие вылетят из Лиги чемпионов от "Партизана", то встретятся в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы с победителем пары "Лугано" - "Фенербахче".

Криворожский "Кривбасс" в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы встретится против чешской "Виктории Пльзень".

В Лиге конференций победитель противостояния "Полесье" - "Олимпия" сыграет против победителя в паре "Шериф" - "Эльфсборг".

Также СК "Днепр-1", который из-за финансовых трудностей решил сняться с соревнований на сезон УПЛ 2024/25, в случае участия в турнире и победе над "Академией Пушкаша", сыграет против победителя пары "Арарат-Армения" - "Зимбру".

Напомним

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