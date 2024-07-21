В двух предыдущих матчах подопечные Николая Костенко переиграли Ливан (6:1) и Саудовскую Аравию (6:1) и завоевали право выступить в полуфинале Евролиги-2024. Сегодняшний поединок со сборной Объединенных Арабских Эмиратов, которая тоже одержала две победы в группе В, определял победителя нашего квартета.

В первом периоде шла равная борьба с большим количеством моментов у обоих соперников. На 6-й минуте Андрею Потапову удался классный удар низом с середины поля, и украинцы повели. Однако уже через минуту не менее зрелищный удар нанес Валид Бешр, сравняв счет. Более того, на последней минуте периода наш соперник получил право на пенальти, который без проблем исполнил Ахмед Бешр - 1:2.

В начале второй 12-минутки арбитр назначил пенальти в ворота ОАЭ, и Дмитрий Войтенко также продемонстрировал мастерство в его исполнении. Но особенно удачной для сине-желтых стала 15-я минута. Сначала Олег Щитник замкнул дальнюю штангу, а затем Максим Войток порадовал зрителей бисиклетой - 4:2.

В третьем периоде украинцы сумели увеличить свое преимущество. На 28-й минуте Игорь Левченко с разворота из центральной зоны перебросил голкипера эмиратцев. Итак, Украина победила со счетом 5:2 и заняла первое место в группе В.

Виховав чемпіона світу з футболу – тренер з Броварів став наймолодшим в Україні, хто отримав визнання за роботу з особами з інвалідністю