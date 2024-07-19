23-летний тренер Броваров Александр Лавский, который занимается работой с лицами с инвалидностью получил звание "Заслуженный тренер Украины". Несмотря на свой молодой возраст, Александру Лавскому есть чем гордиться - именно он воспитал чемпиона мира по футболу среди лиц с нарушениями слуха Рената Безпалюка. Об этом в своем tg-канале сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Мэр отметил, что Лавский является самым молодым тренером в Украине, который получил такое звание.

"Спортивное звание присвоено Александру за успешную и результативную тренерскую деятельность с лицами с инвалидностью. Преданный своему делу тренер воспитал чемпиона мира по футболу среди лиц с нарушениями слуха Рената Безпалюка.

Кстати, 23-летний Александр Лавский - самый молодой тренер Украины, который получил такое высокое спортивное звание", - писал Игорь Сапожко.

Дополнительно

В октябре 2023 года сборная Украины U-21 слабослышащих людей стала чемпионом мира. В финале украинская команда, в составе которой играл Роман Безпалюк, обыграла сборную Японии со счетом 2:1.

Роман Безпалюк, кроме футбола также занимается дзюдо - является призером украинских и международных соревнований.

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