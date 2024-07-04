Из шести спортсменов из Киевской области, которые будут защищать честь Украины на Олимпийских играх в Париже, четверо будут представлять Бровары. Об этом сообщил начальник отдела физической культуры и спорта Броварского городского совета Дмитрий Рожков в комментарии УНН.

По словам Рожкова, есть вариант, что Бровары будут представлять даже пять спортсменов.

"Окончательный состав олимпийской сборной Украины будет утвержден 7 июля. И кто-то может отобраться по мировому рейтингу. В частности, такой шанс, хоть и не слишком большой, есть у многоборки Юлии Лобан.

А пока точно Бровары будут представлять Артур Фельфнер - метание копья, Людмила Оляновская - спортивная ходьба, Алина Грушина (Акобия) - вольная борьба и боксер в супертяжелой весовой категории Дмитрий Ловчинский", - рассказал Дмитрий Рожков.

Представитель городского совета отметил, что все спортсмены сейчас находятся за рубежом на финальном этапе подготовки к Олимпийским играм, торжественное открытие которых состоится 26 июля.

Хотя, Артур Фельфнер еще успеет выступить на этапе Бриллиантовой лиги.

Рожков добавил, что от всех спортсменов ожидают хороших выступлений, рассчитывают на медали. А для Броваров - это большая честь, что их город представляют четыре атлета.

"Я, как бывший спортсмен, как мастер спорта и чемпион Украины, понимаю, что для каждого спортсмена просто попасть на Олимпийские игры - это уже огромное достижение. Ведь это самые рейтинговые соревнования планеты, которые происходят раз в четыре года, и там выступают лучшие из лучших.

И если принимать во внимание состав всей сборной, и что от нашей громады четыре атлета попали на Игры, понятно, что это круто и это вершина. Это показывает уровень наших тренеров и спортсменов.

Если проанализировать, то, вообще, на каждых Олимпийских играх от Броваров обязательно выступают несколько спортсменов", - подытожил Дмитрий Рожков.

Дополнительно

В Броварах свои первые шаги в спорте делали многие известные украинские спортсмены, которые неоднократно становились чемпионами и призерами самых престижных соревнований.

В частности, выпускниками Броварского училища олимпийского резерва являются олимпийский чемпион, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версиям WBO, WBA, IBF, IBO Владимир Кличко, бронзовый призер Олимпиады в Атланте в толкании ядра Александр Багач, экс-чемпионка мира в беге на 100 и 200 метров Жанна Пинтусевич-Блок.

В Броварах родился и проживает многократный чемпион Европы и мира по плаванию, экс-рекордсмен мира на дистанции 50 метров брассом Олег Лисогор.

Также в Броварах проживает и занимается тренерской деятельностью бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA Юрий Нужненко.

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