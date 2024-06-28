Украина получила еще две олимпийские лицензии на борьбу в Париже-2024

Украина получила еще две олимпийские лицензии в борьбе на Игры-2024 в Париже. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.

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Украина получила еще две олимпийские лицензии в борьбе на Играх-2024 в Париже.

Олимпийские квоты были перераспределены после снятия лицензий от "индивидуальных нейтральных атлетов" из рф и белоруссии, что открыло дорогу для украинских спортсменов.

Алина Грушина-Акобия (весовая категория 57 кг) и Илья Арчая (весовая категория 97 кг) стали обладателями новых лицензий, благодаря своим выдающимся достижениям на квалификационных турнирах.

Эта победа позволит Украине выставить шесть борцов на спортивном мероприятии мира.

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