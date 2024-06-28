Украина получила еще две олимпийские лицензии на борьбу в Париже-2024
Киев • УНН
Украина получила две дополнительные олимпийские лицензии по вольной борьбе на Игры 2024 года в Париже.
Украина получила еще две олимпийские лицензии в борьбе на Игры-2024 в Париже. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины, передает УНН.
Детали
Украина получила еще две олимпийские лицензии в борьбе на Играх-2024 в Париже.
Олимпийские квоты были перераспределены после снятия лицензий от "индивидуальных нейтральных атлетов" из рф и белоруссии, что открыло дорогу для украинских спортсменов.
Алина Грушина-Акобия (весовая категория 57 кг) и Илья Арчая (весовая категория 97 кг) стали обладателями новых лицензий, благодаря своим выдающимся достижениям на квалификационных турнирах.
Эта победа позволит Украине выставить шесть борцов на спортивном мероприятии мира.
Париж-2024: стартовала эстафета Олимпийского огня16 апреля 2024, 11:21 • 21616 просмотров