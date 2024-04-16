Париж-2024: стартовала эстафета Олимпийского огня

Эстафета Олимпийского огня Олимпийских Игр - 2024, которые пройдут в Париже, официально началась 16 апреля, сообщается на официальных ресурсах Олимпиады, пишет УНН.

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"От одного олимпийского чемпиона к другому! Стефанос Дускос из Греции передает огонь Лор Маноду из Франции, олимпийской чемпионке по плаванию", - говорится в сообщении на странице Олимпийских Игр в X.

Традиционно первым факелоносцем является греческий спортсмен, а за ним - представитель принимающей страны.

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Олимпийский огонь Олимпийских Игр - 2024, которые пройдут в Париже, зажгли на церемонии в Олимпии в Греции 16 апреля.