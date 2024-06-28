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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61154 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

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Україна здобула ще дві олімпійські ліцензії на боротьбу в Парижі-2024

Київ • УНН

 • 20126 перегляди

Україна отримала дві додаткові олімпійські ліцензії з вільної боротьби на Ігри 2024 року в Парижі.

Україна здобула ще дві олімпійські ліцензії на боротьбу в Парижі-2024

Україна отримала ще дві олімпійські ліцензії в боротьбі на Ігри-2024 у Парижі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, передає УНН.

Деталі

Україна отримала ще дві олімпійські ліцензії у боротьбі на Іграх-2024 у Парижі.

Олімпійські квоти були перерозподілені після зняття ліцензій від "індивідуальних нейтральних атлетів" з рф та білорусії, що відкрило дорогу для українських спортсменів.

Аліна Грушина-Акобія (вагова категорія 57 кг) та Ілля Арчая (вагова категорія 97 кг) стали власниками нових ліцензій, завдяки своїм видатним досягненням на кваліфікаційних турнірах.

Ця перемога дозволить Україні виставити шість борців на спортивному заході світу.

Париж-2024: стартувала естафета Олімпійського вогню16.04.24, 14:21 • 21920 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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