Україна здобула ще дві олімпійські ліцензії на боротьбу в Парижі-2024
Київ • УНН
Україна отримала дві додаткові олімпійські ліцензії з вільної боротьби на Ігри 2024 року в Парижі.
Україна отримала ще дві олімпійські ліцензії в боротьбі на Ігри-2024 у Парижі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України, передає УНН.
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Україна отримала ще дві олімпійські ліцензії у боротьбі на Іграх-2024 у Парижі.
Олімпійські квоти були перерозподілені після зняття ліцензій від "індивідуальних нейтральних атлетів" з рф та білорусії, що відкрило дорогу для українських спортсменів.
Аліна Грушина-Акобія (вагова категорія 57 кг) та Ілля Арчая (вагова категорія 97 кг) стали власниками нових ліцензій, завдяки своїм видатним досягненням на кваліфікаційних турнірах.
Ця перемога дозволить Україні виставити шість борців на спортивному заході світу.
Париж-2024: стартувала естафета Олімпійського вогню16.04.24, 14:21 • 21920 переглядiв