Власти Франции отказали некоторым российским журналистам в праве освещать Олимпийские игры «из осторожности», а также опасаясь потенциальных «шпионов». Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью газете Le Journal du Dimanche, передает УНН.

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«Мы отказали большому количеству «журналистов», которые утверждали, что хотят освещать Игры. С другой стороны, мы допустили присутствие россиян, которые работают в Международном олимпийском комитете. Мы исходим из принципа осторожности», - сказал он.

В целом, по словам Дарманена, за 960 тысяч проверенных спецслужбами досье в допуске к работе на Олимпиаду и в возможности посещения связанных с Играми событий отказ получили 4 340 человек. Речь идет как о волонтерах и работниках стадионов, так и о членах спортивных делегаций. В ответ на вопрос о том, удалось ли выявить среди них «шпионов», глава МВД заявил, что их оказалось меньше сотни.

«Россия, Беларусь, а также другие страны, список которых я не буду раскрывать», - сказал он.

Дарманен усомнился, что потенциальные «шпионы» могли организовать какой-то теракт во время Игр, но выразил опасения в связи с возможностью получения доступа к местным сетям для проведения кибератак.

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