Представители национальной сборной команды Украины по спортивной гимнастике прибыли в Олимпийскую деревню в Париже. Четверо гимнастов уже успели провести две тренировки - утреннюю и вечернюю. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет, передает УНН.

"Представители национальной сборной команды Украины по спортивной гимнастике прибыли в Олимпийскую деревню. В жилой корпус украинской сборной в Олимпийской деревне команда приехала поздней ночью 20 июля. Напомним, что из Киева гимнасты отправилась поездом вечером 18 июля. Впоследствии спортсмены имели авиарейс до самого Парижа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гимнасты Олег Верняев, Игорь Радивилов, Назар Чепурной и Радомир Стельмах уже успели провести две тренировки - утреннюю и вечернюю. Гимнаст Илья Ковтун присоединится к команде вместе со своими тренерами в понедельник 22 июля.

"Свой путь на Олимпийских играх спортивные гимнасты начнут в первый соревновательный день, 27 июля", - напоминают в НОК.

Напомним

В четверг, 18 июля, спортсмены национальной сборной Украины по спортивной гимнастике отправились во Францию для участия в Олимпийских играх.