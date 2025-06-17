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Самый молодой тренер в истории УПЛ: “Александрия” объявила о назначении нового тренера

Киев • УНН

 • 680 просмотра

32-летний Кирилл Нестеренко стал новым главным тренером ФК "Александрия", сменив Руслана Ротаня. Нестеренко является воспитанником донецкого футбола, имеет опыт работы в различных клубах.

Самый молодой тренер в истории УПЛ: “Александрия” объявила о назначении нового тренера

"Александрия" представила 32-летнего Кирилла Нестеренко новым главным тренером клуба, что сделало его самым молодым тренером в истории УПЛ. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление клуба.

Детали

Во вторник, 17 июня 2025 года, руководство ФК "Александрия" представило нового главного тренера команды. Им стал Кирилл Нестеренко

- говорится в заявлении клуба.

В клубе пожелали тренеру высоких результатов в национальных соревнованиях, а также успешных выступлений в еврокубках, даря болельщикам незабываемые эмоции и гордость за наш клуб.

Дополнение

Нестеренко является воспитанником донецкого футбола. Выступал за клубы "Металлург" (Донецк) и "Шяуляй" (Латвия). После завершения игровой карьеры работал сначала тренером молодежной команды (U-21) каменской "Стали", а затем стал помощником главного тренера команды основы. Также работал тренером в командах: "Шахтер" (Караганда), "Каспий" (Актау) и "Левски" (София).

Напомним

В конце мая главный тренер "Александрии" Руслан Ротань, который в этом сезоне завоевал с командой серебряные медали Украинской Премьер-лиги, покинул команду.

Тогда же стало известно, что Ротань подписал контракт с "Полесьем" до 2028 года.

Также отметим, что сегодня также стало известно, что Александр Мартынюк, который 11 июня дебютировал за национальную сборную Украины в матче против Новой Зеландии, где отметился голевой передачей, также покинул "горожан". Защитник перешел в "Металлист 1925".

Павел Башинский

Павел Башинский

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