Наймолодший тренер в історії УПЛ: “Олександрія” оголосила про призначення нового тренера

"Олександрія" представила 32-річного Кирила Нестеренка новим головним тренером клубу, що зробило його наймолодшим тренером в історії УПЛ. Про це пише УНН з посиланням на заяву клубу.

Деталі

У вівторок, 17 червня 2025 року, керівництво ФК "Олександрія" представило нового головного тренера команди. Ним став Кирило Нестеренко - йдеться в заяві клубу.

В клубі побажали тренеру високих результатів у національних змаганнях, а також до успішних виступів у єврокубках, даруючи вболівальникам незабутні емоції та гордість за наш клуб.

Доповнення

Нестеренко є вихованцем донецького футболу. Виступав за клуби "Металург" (Донецьк) та "Шяуляй" (Латвія). Після завершення ігрової кар’єри, працював спочатку тренером молодіжної команди (U-21) кам'янської "Сталь", а потім став помічником головного тренера команди основи. Також, працював тренером в командах: "Шахтар" (Караганда), "Каспій" (Актау) та "Левскі" (Софія).

Нагадаємо

Наприкінці травня головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань, який в цьому сезоні здобув з командою срібні медалі Української Прем’єр-ліги, залишив команду.

Тоді ж стало відомо, що Ротань підписав контракт із "Поліссям" до 2028 року.

Також зазначимо, що сьогодні також стало відомо, що Олександр Мартинюк, який 11 червня дебютував за національну збірну України у матчі проти Нової Зеландії, де відзначився гольовою передачею, також залишив "містян". Захисник перейшов до "Металіста 1925".