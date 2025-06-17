Наймолодший тренер в історії УПЛ: “Олександрія” оголосила про призначення нового тренера
Київ • УНН
32-річний Кирило Нестеренко став новим головним тренером ФК "Олександрія", змінивши Руслана Ротаня. Нестеренко є вихованцем донецького футболу, має досвід роботи в різних клубах.
"Олександрія" представила 32-річного Кирила Нестеренка новим головним тренером клубу, що зробило його наймолодшим тренером в історії УПЛ. Про це пише УНН з посиланням на заяву клубу.
Деталі
У вівторок, 17 червня 2025 року, керівництво ФК "Олександрія" представило нового головного тренера команди. Ним став Кирило Нестеренко
В клубі побажали тренеру високих результатів у національних змаганнях, а також до успішних виступів у єврокубках, даруючи вболівальникам незабутні емоції та гордість за наш клуб.
Доповнення
Нестеренко є вихованцем донецького футболу. Виступав за клуби "Металург" (Донецьк) та "Шяуляй" (Латвія). Після завершення ігрової кар’єри, працював спочатку тренером молодіжної команди (U-21) кам'янської "Сталь", а потім став помічником головного тренера команди основи. Також, працював тренером в командах: "Шахтар" (Караганда), "Каспій" (Актау) та "Левскі" (Софія).
Нагадаємо
Наприкінці травня головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань, який в цьому сезоні здобув з командою срібні медалі Української Прем’єр-ліги, залишив команду.
Тоді ж стало відомо, що Ротань підписав контракт із "Поліссям" до 2028 року.
Також зазначимо, що сьогодні також стало відомо, що Олександр Мартинюк, який 11 червня дебютував за національну збірну України у матчі проти Нової Зеландії, де відзначився гольовою передачею, також залишив "містян". Захисник перейшов до "Металіста 1925".