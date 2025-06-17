Наймолодший тренер в історії УПЛ: “Олександрія” оголосила про призначення нового тренера

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
10:46 • 68525 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 128785 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 122346 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 175268 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 160857 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 156847 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 131240 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 106956 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 179235 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
16 червня, 07:14 • 83452 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
54%
749мм
Популярнi новини
Трамп скликає Раду нацбезпеки США після саміту G7: стала відома причина17 червня, 06:04 • 92521 перегляди
Атака росії на столицю: на Нивках знайшли частини касетних боєприпасів17 червня, 06:45 • 140906 перегляди
Профільний комітет підтримав призначення Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора17 червня, 08:28 • 70019 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 81543 перегляди
Адміністрація Трампа згорнула групу тиску на рф щодо переговорів з Україною - Reuters11:16 • 30985 перегляди
Публікації
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України15:35 • 1844 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 261952 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 288432 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 310219 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 381052 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кличко Віталій Володимирович
Клименко Ігор Володимирович
Емманюель Макрон
Кіпер Олег Олександрович
Актуальні місця
Kyiv
Україна
Israel
Іран
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date15:09 • 4958 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики10:31 • 82295 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 88637 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 103021 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 164474 перегляди
Актуальне
Fox News Channel
Х-47М2 «Кинджал»
Калібр (ракета)
Truth Social
Безпілотний літальний апарат

Наймолодший тренер в історії УПЛ: “Олександрія” оголосила про призначення нового тренера

Київ • УНН

 • 874 перегляди

32-річний Кирило Нестеренко став новим головним тренером ФК "Олександрія", змінивши Руслана Ротаня. Нестеренко є вихованцем донецького футболу, має досвід роботи в різних клубах.

Наймолодший тренер в історії УПЛ: “Олександрія” оголосила про призначення нового тренера

"Олександрія" представила 32-річного Кирила Нестеренка новим головним тренером клубу, що зробило його наймолодшим тренером в історії УПЛ. Про це пише УНН з посиланням на заяву клубу.

Деталі

У вівторок, 17 червня 2025 року, керівництво ФК "Олександрія" представило нового головного тренера команди. Ним став Кирило Нестеренко

- йдеться в заяві клубу.

В клубі побажали тренеру високих результатів у національних змаганнях, а також до успішних виступів у єврокубках, даруючи вболівальникам незабутні емоції та гордість за наш клуб.

Доповнення

Нестеренко є вихованцем донецького футболу. Виступав за клуби "Металург" (Донецьк) та "Шяуляй" (Латвія). Після завершення ігрової кар’єри, працював спочатку тренером молодіжної команди (U-21) кам'янської "Сталь", а потім став помічником головного тренера команди основи. Також, працював тренером в командах: "Шахтар" (Караганда), "Каспій" (Актау) та "Левскі" (Софія).

Нагадаємо

Наприкінці травня головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань, який в цьому сезоні здобув з командою срібні медалі Української Прем’єр-ліги, залишив команду.

Тоді ж стало відомо, що Ротань підписав контракт із "Поліссям" до 2028 року.

Також зазначимо, що сьогодні також стало відомо, що Олександр Мартинюк, який 11 червня дебютував за національну збірну України у матчі проти Нової Зеландії, де відзначився гольовою передачею, також залишив "містян". Захисник перейшов до "Металіста 1925".

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоСпорт
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9