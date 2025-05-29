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Руслан Ротань залишив посаду головного тренера “Олександрії”

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Руслан Ротань, який очолював "Олександрію" з 2023 року, залишає клуб. Під його керівництвом команда вперше в історії виграла срібні нагороди УПЛ.

Руслан Ротань залишив посаду головного тренера “Олександрії”

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань, який в цьому сезоні здобув з командою срібні медалі Української Прем’єр-ліги, залишає команду. Про це повідомляє пресслужба клубу, передає УНН.

Руслан Ротань залишає ФК "Олександрія". Руслан Петрович очолив ФК "Олександрія" на початку 2023 року. За цей час він продемонстрував не лише високий професіоналізм, а й неабияку відданість справі. Під його керівництвом "Олександрія" пройшла шлях становлення та адаптації до нових викликів і поступового прогресу, у підсумку, вінцем кропіткої роботи стали – вперше в історії клубу – срібні нагороди чемпіонату УПЛ 

- йдеться в заяві клубу.

Доповнення

Руслан Ротань очолив "Олександрію" у 2022 році за сумісництвом. На той час Ротань очолював молодіжну збірну України. В першому сезоні на чолі "Олександрії", клуб зайняв 6 місце. У наступному клуб посів 8 місце, проте вже у цьому сезоні клуб із Кіровоградщини зміг завоювати "срібло" чемпіонату, випередивши "Шахтар", та отримав можливість пробитися у єврокубки.

До слова, "срібло" УПЛ є найвищим результатом "Олександрії" в історії команди. До цього була "бронза" в сезоні 2018/2019.

Після звільнення Ішада Амура із житомирського "Полісся", ходили чутки, що Ротань може очолити "вовків". Також в мережі існують чутки, що Ротань може очолить азербайджанський "Сабах".

Нагадаємо

Колишній наставник турецького "Еюпспор" Арда Туран очолив донецький "Шахтар". Контракт із "гірниками" розрахований на два роки.

Павло Башинський

Павло Башинський

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