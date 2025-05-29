Руслан Ротань покинул пост главного тренера “Александрии”

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань, который в этом сезоне завоевал с командой серебряные медали Украинской Премьер-лиги, покидает команду. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает УНН.

Руслан Ротань покидает ФК "Александрия". Руслан Петрович возглавил ФК "Александрия" в начале 2023 года. За это время он продемонстрировал не только высокий профессионализм, но и незаурядную преданность делу. Под его руководством "Александрия" прошла путь становления и адаптации к новым вызовам и постепенному прогрессу, в итоге, венцом кропотливой работы стали – впервые в истории клуба – серебряные награды чемпионата УПЛ - говорится в заявлении клуба.

Дополнение

Руслан Ротань возглавил "Александрию" в 2022 году по совместительству. В то время Ротань возглавлял молодежную сборную Украины. В первом сезоне во главе "Александрии", клуб занял 6 место. В следующем клуб занял 8 место, однако уже в этом сезоне клуб из Кировоградщины смог завоевать "серебро" чемпионата, опередив "Шахтер", и получил возможность пробиться в еврокубки.

К слову, "серебро" УПЛ является самым высоким результатом "Александрии" в истории команды. До этого была "бронза" в сезоне 2018/2019.

После увольнения Ишада Амура из житомирского "Полесья", ходили слухи, что Ротань может возглавить "волков". Также в сети существуют слухи, что Ротань может возглавит азербайджанский "Сабах".

Напомним

Бывший наставник турецкого "Эюпспор" Арда Туран возглавил донецкий "Шахтер". Контракт с "горняками" рассчитан на два года.