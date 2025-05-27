Арда Туран очолив донецький "Шахтар": контракт на два роки

Колишній наставник турецького "Еюпспор" Арда Туран очолив донецький "Шахтар". Контракт із "гірниками" розрахований на два роки. Про це повідомляє пресслужба "Шахтаря", передає УНН.

Арда Туран став новим головним тренером "Шахтаря". Угоду з фахівцем розраховано до літа 2027 року. Він стане 39-м наставником в історії донецького клубу - заявили в клубі.

Туран вже встиг заявити, що "пишається тим, що приєднався до "Шахтаря" – великого клубу з багатою історією та великими традиціями".

Це команда, добре відома в усій Європі, з амбіцією перемагати в кожному матчі. Сподіваюся зробити свій внесок у спадщину клубу та подарувати нашим уболівальникам багато радісних моментів через нашу гру. Ми маємо велике бажання здобувати трофеї – як в Україні, так і у європейських турнірах - заявив Туран.

Гендиректор "гірників" Сергій Палкін зазначив, що Туран перспективний та амбітний тренер із досвідом роботи в надзвичайно конкурентному турецькому чемпіонаті.

Як гравець він є справжньою легендою європейського футболу, і я вірю, що разом із "Шахтарем" він приречений на не менш успішну тренерську кар’єру – таку, що принесе клубу трофеї як в Україні, так і на міжнародній арені - сказав Палкін.

Доповнення

Туран розпочав кар’єру гравця зі стамбульського "Галатасарая". Свого часу виступав за іспанські "Атлетіко" та "Барселону". Чотири рази визнавався найкращим гравцем року в Туреччині. Чемпіон Туреччини, володар Кубка Туреччини та Суперкубка Туреччини, чемпіон Іспанії, володар Кубка Іспанії та Суперкубка Іспанії, переможець Ліги Європи УЄФА та Суперкубка УЄФА.

Кар’єру тренера розпочав у 2023 році, очоливши клуб Першої ліги Туреччини "Еюпспор", з яким пробився до вищого дивізіону, а за підсумками сезону 2024/25 посів 6-те місце в чемпіонаті Туреччини. Загалом як головний тренер провів 84 матчі.

Матч "Шахтаря" проти "Руху", який завершився нічиєю - 1:1, став для тренера "гірників" Маріно Пушича останнім в УПЛ. Маріно Пушич очолював "гірників" від 23 жовтня 2023 року. Протягом цього часу команда провела 71 офіційний матч, здобувши 44 перемоги за 13 нічиїх та 14 поразок із загальною різницею мʼячів 139–71.

Раніше

Донецький "Шахтар" натякнув, що призначення турецького тренера Арди Турана буде скоро оголошено офіційно.

На відео, яке опублікував "Шахтар", крайній захисник "гірників" Юхим Конопля на одній із АЗС просить у касира хот-дог та каву по-турецьки, на що дівчина відповідає: "На жаль, кави по-турецьки немає, але скоро обіцяють привезти".