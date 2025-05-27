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Арда Туран возглавил донецкий "Шахтер": контракт на два года

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Экс-наставник "Эюпспора" Арда Туран стал главным тренером донецкого "Шахтера". Контракт рассчитан до лета 2027 года, Туран назвал клуб великим с большими традициями.

Арда Туран возглавил донецкий "Шахтер": контракт на два года

Бывший наставник турецкого "Эюпспор" Арда Туран возглавил донецкий "Шахтер". Контракт с "горняками" рассчитан на два года. Об этом сообщает пресс-служба "Шахтера", передает УНН.

Арда Туран стал новым главным тренером "Шахтера". Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2027 года. Он станет 39-м наставником в истории донецкого клуба 

- заявили в клубе.

Туран уже успел заявить, что "гордится тем, что присоединился к "Шахтеру" – великому клубу с богатой историей и большими традициями".

Это команда, хорошо известная во всей Европе, с амбицией побеждать в каждом матче. Надеюсь внести свой вклад в наследие клуба и подарить нашим болельщикам много радостных моментов через нашу игру. У нас есть большое желание завоевывать трофеи – как в Украине, так и в европейских турнирах 

- заявил Туран.

Гендиректор "горняков" Сергей Палкин отметил, что Туран перспективный и амбициозный тренер с опытом работы в чрезвычайно конкурентном турецком чемпионате.

Как игрок он является настоящей легендой европейского футбола, и я верю, что вместе с "Шахтером" он обречен на не менее успешную тренерскую карьеру – такую, что принесет клубу трофеи как в Украине, так и на международной арене 

- сказал Палкин.

Дополнение

Туран начал карьеру игрока со стамбульского "Галатасарая". В свое время выступал за испанские "Атлетико" и "Барселону". Четыре раза признавался лучшим игроком года в Турции. Чемпион Турции, обладатель Кубка Турции и Суперкубка Турции, чемпион Испании, обладатель Кубка Испании и Суперкубка Испании, победитель Лиги Европы УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Карьеру тренера начал в 2023 году, возглавив клуб Первой лиги Турции "Эюпспор", с которым пробился в высший дивизион, а по итогам сезона 2024/25 занял 6-е место в чемпионате Турции. Всего как главный тренер провел 84 матча.

Матч "Шахтера" против "Руха", который завершился ничьей - 1:1, стал для тренера "горняков" Марино Пушича последним в УПЛ. Марино Пушич возглавлял "горняков" с 23 октября 2023 года. В течение этого времени команда провела 71 официальный матч, одержав 44 победы при 13 ничьих и 14 поражениях с общей разницей мячей 139–71.

Ранее

Донецкий "Шахтер" намекнул, что назначение турецкого тренера Арды Турана будет скоро объявлено официально.

На видео, которое опубликовал "Шахтер", крайний защитник "горняков" Ефим Конопля на одной из АЗС просит у кассира хот-дог и кофе по-турецки, на что девушка отвечает: "К сожалению, кофе по-турецки нет, но скоро обещают привезти".

Павел Башинский

Павел Башинский

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